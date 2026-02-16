SQA - Avvikelsehantering & Leverantörskvalitet
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en SQA - Avvikelsehantering & Leverantörskvalitet för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som en del av vårt kvalitetslag arbetar du nära både interna team och våra leverantörer för att säkerställa stabila och hållbara kvalitetsflöden. Du leder och samordnar avvikelsehantering med hög precision, säkerställer att rätt åtgärder vidtas och följer upp så att förbättringar får verklig effekt. Här får du använda din analytiska förmåga för att identifiera mönster, följa upp trender och driva förbättringar som stärker både processer och leverantörssamarbeten. Rollen passar dig som vill påverka, utveckla och göra skillnad - inte bara följa rutiner.I rollen kommer du att:
• Leda och samordna avvikelsehantering genom hela processen - från registrering till implementering och uppföljning.
• Säkerställa att leverantörer genomför korrekta grundorsaksanalyser (RCA) och att åtgärder förebygger återkommande fel.
• Analysera statistik och trender för att verifiera effekten av åtgärder och upptäcka återkommande mönster.
• Ta fram underlag och rapporter till möten såsom Supplier Performance Review och NCC Q-gate.
• Driva ständiga förbättringar genom processutveckling och bidra i leverantörsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Din profil
• Erfarenhet från produktion, logistik, inköp, kvalitet eller liknande områden.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Förmåga att skapa förtroendefulla relationer och kommunicera tydligt med olika intressenter.
• En strukturerad och analytisk arbetsstil samt ett starkt driv att nå uppsatta mål.
• God förståelse för materialflöden, lagerstyrning och kvalitetsstyrda processer.
• Erfarenhet av SAP är meriterande.
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
070 727 49 79
