Sprudlande glatt restaurangbiträde/Packbiträde
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sigtuna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Restaurang Almas, Liseberg Älvsjö
Hos oss producerar vi alla dagar på året mat som sedan levereras till omsorgsboenden inom äldrevården, samt till sjukhus. Maten vägs och packas i kantiner som sedan lastas i värmeskåp som ska köras iväg. Och vi har även en lunchrestaurang som är öppen för allmänheten i anslutning till köket.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i packen med löpande restaurangarbete. Tjänsten är på deltid (80%) och innefattar arbete varannan helg.
Detta är en verksamhet som är igång alla dagar på året.
Arbetstiderna är 06:00 till 15:00
Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid 80%
Tillträde: Tjänsten tillsätts löpande
Lön: Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7631084-1964384". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Blomsterfondens Äldreboende Liseberg äldreboende (visa karta
)
125 46 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9873198