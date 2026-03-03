Sprudlande glad servicepersonal!
Vi söker dig som brinner för service, är en driven och initiativtagande person och vill leverera bästa möjliga till varje gäst. Tjänsten löper tillsvidare och startar med 80%.
Tjänsten inkluderar arbete både i kallskänken och serveringen. Som kallskänka har du en god planeringsförmåga och förbereder smörgåsar och sallader. Arbetstiderna är förlagda under morgon och förmiddag.
I serveringen arbetar du dag eller kväll och dina främsta arbetsuppgifter är att ta beställningar i kassan, fylla på kylmontrar och se till att serveringen hålls i toppskick för våra gäster. Då vi värderar en personlighet som är positiv, driven och har huvudfokus kring att leverera en god service krävs ingen tidigare erfarenhet - vi lär upp dig på plats!
Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att jobba hos oss då det inte finns någon bussförbindelse till oss på Brahehus.
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Intresse för service
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning tillämpas)
Omfattning: 80%
Tillträde: Omgående
