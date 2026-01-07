Sprallig tjej söker assistenter
2026-01-07
Hej!
Jag är en cool tjej i mina bästa år och jag har en CP-skada från födseln. Jag söker nu ett gäng frispråkiga assistenter. Jag har assistans dygnet runt. Hos mig kan man arbeta morgon eller eftermiddag/kvälls pass.
Mina assistenter anställs av Konsensus Personlig Assistans.
Vem är jag då? : Jag är en go och gla kvinna i 30-års åldern från Göteborg. Jag älskar att vara aktiv genom resor, konserter, träffa kompisar och att göra det roligaste möjliga av livet.
Sysselsättning: Jag jobbar på dagligverksamhet som låtskrivare och producent.
Vad behöver jag hjälp med?: Allt från hygien till förflyttningar som tex från säng till rullstol, även att hålla koll på tider, datum och mitt schema. Jag kommunicerar med en bokstavstavla och en ögonstyrd dator, och min assistent blir därav inte endast mina förlängda armar och ben, utan även min röst i sammanhang där jag behöver eller vill kommunicera med dig eller med andra. Jag har även sondmatning och behöver hjälp med detta.
Vad jag söker hos en assistent: Du som vill jobba hos mig, ska vara lyhörd vilket innebär att du ska lyssna på mig och vad jag behöver.
Vara öppen för olika typer av sexualiteter då jag tillhör HBTQIA+.
Jag ser gärna att du har ett bra minne och en stark kropp, då det kan bli en del tunga lyft ibland.
Jag har inga ålderspecifikationer på mina personliga assistenter.
Jag ser gärna att du gillar att resa och vill följa med mig på mina resor, då det ingår resor i arbetet i perioder.
Skriv i ditt personligabrev vad för skift som du vill/kan jobba och när du skulle kunna börja jobba & gärna en kortis om dig själv.
Med vänliga hälsningar
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
