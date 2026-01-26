Språkpedagog vikariat
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Studieverkstaden erbjuder stöd till studenter på grund- och avancerad nivå i akademiskt skrivande och läsande samt studieteknik.
Detta görs genom individuell handledning, workshoppar och föreläsningar. Vi arbetar på både svenska och engelska. En del av aktiviteterna genomförs digitalt och andra på campus, både ute på fakulteterna och i Studieverkstadens lokaler. Vi erbjuder även digitala resurser. Vårt fokus är studenters lärande, och vi arbetar även i olika nätverk för att främja studenternas lärande vid Lunds universitet.
Vi söker nu en språkpedagog på 60 % till vårt kompetenta team som stödjer våra studenter i Lund, Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss
Som språkpedagog är dina främsta arbetsuppgifter att:
- ta fram och erbjuda föreläsningar och workshoppar inom områdena akademiskt skrivande och läsande samt studieteknik.
- handleda studenter i akademiskt skrivande, lässtrategier och studieteknik på svenska och engelska, även med andraspråksperspektiv. Handledning genomförs såväl digitalt via Zoom som på plats.
Arbetsuppgifter kan komma att variera.Kravprofil för detta jobb
Krav för anställningen är:
• behärskar svenska och engelska på en nivå som motsvarar modersmålsnivå.
• har lärarexamen eller motsvarande pedagogisk och språklig kompetens som är relevanta för ovan beskrivna arbetsuppgifter.
• har aktuell erfarenhet av undervisning och handledning i studieteknik och akademiskt skrivande på universitetsnivå.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete på universitet med fokus på studiestödjande verksamhet.
• God förmåga att lyssna på och bemöta studenter.
• Kunnande inom digitala lärmiljöer och AI i högre utbildning som är relevanta för arbetsuppgifterna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta med andra, både kollegor och studenter. Med god kommunikativ kompetens bidrar du till och utvecklar du goda relationer på arbetsplatsen. Du tar stort eget ansvar i din yrkesroll och hittar tillsammans med kollegor och ledning möjligheter vid hantering av utmaningar och problem. Du är även uthållig och med uppdraget i fokus bidrar du till ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete. Vi lägger även särskild vikt vid förmåga till gott medarbetarskap.Övrig information
Anställningen är ett vikariat på 60 % från och med 2026-03-09 eller enligt överenskommelse till och med 2026-12-31
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god arbetsmiljö för studenter. Sektionen ger stöd till studenter vad gäller studierelaterad hälsa och ohälsa, hjälp med studieteknik, akademiskt skrivande, riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning samt Supplemental Instruction (SI). I sektionens ansvarsområde ingår även antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem, bland annat Lubas och Sunet Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok och antagningssystemet NyA. Sektionen består av cirka 100 medarbetare, organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studenthälsan, Studentstöd och lärande, Studieadministrativa system samt Utbildningsstrategiskt stöd.
