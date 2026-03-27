Sportintresserad man på Södermalm söker personlig assistent
Jag söker en aktiv och driven personlig assistent. Jag är 57 år med en förvärvad hjärnskada. Innan olyckan var jag väldigt aktiv i mitt dagliga liv och välutbildad.
Jag älskar att röra på mig(begränsad rörlighet), träna, simma, promenera, resa, umgås med familj och vänner. Rollen som personlig assistent innebär att hjälpa till med kommunikation , laga mat, tränning samt daglig hygienvård på/avklädnad m.m.
Jag tycker även mycket om att spela kort, titta på filmer, fotboll och älskar god mat.
För att trivas i den här rollen ser jag att du brinner för att jobba med människor och är ytterst villig att fylla min vardag med positiva upplevelser. Du är social och motiverande som person. Du är inte rädd för nya utmaningar och tar egna initiativ. Kreativitet är också viktig för att kunna hitta på roliga aktiviteter, därför ser jag gärna att delar mina intressen.
Tjänsten är en timanställning med flera schemalagda pass under sommaren
Jag vill att du är: Mellan 25-45 år som behärskar svenska i tal och skrift. Du som söker jobbet ska kunna följa med på simning och träning.Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Simkunning
Icke rökare
Svensk språk, tal och skriftligt
Du ska vara flexibel, kunna jobba långa pass och hoppa in vid behov
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
169 03 SOLNA
