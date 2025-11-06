Spontanansökan

Applicationportal Sweden AB / Säljarjobb / Borlänge
2025-11-06


Säljare - Spontanansökan till Ansökningsportal.se

Vi på Ansökningsportal.se är alltid nyfikna på att komma i kontakt med engagerade personer som brinner för försäljning och kundrelationer. Just nu söker vi inte en specifik tjänst - men vi tar gärna emot din spontanansökan om du vill arbeta som säljare hos oss.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett modernt rekryteringsverktyg som förenklar vardagen för arbetsgivare och kandidater. Vi tror att du har ett intresse för försäljning, är kommunikativ och motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer.
Skicka in din ansökan redan idag och berätta mer om dig själv!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Applicationportal Sweden AB (org.nr 559422-2860), https://www.ansokningsportal.se
Projektgatan 6 (visa karta)
781 70  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Åsa Sterner
asa@ansokningsportal.se

Jobbnummer
9592545

