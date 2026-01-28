Spelintresserad kille sökes på Södermalm, gärna studerande!
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-28
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Tonårskille med högfungerande autism som behöver stöd och uppmuntran för att utföra aktiviteter. Mycket duktig på dataspel (streamar), ni får gärna dela intresset för spel. Gillar även musik, spelar lite instrument. Kan även tänka sig spela tennis, minigolf, frisbee eller besöka simhallen.
Insatsen kommer utföras ca 2,5 tim/tillfälle, gärna måndagar eller tisdagar på eftermiddagen/kväll.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Man
Glad och positiv
Initativtagande
Om tjänsten:
10 tim/månad. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
