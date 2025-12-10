Speditör Till Ntex!
2025-12-10
Drivs du av att ha en bred och mångsidig tjänst? Har du tidigare erfarenhet av vägspedition och drivs av att ha kundfokus? Trivs du med att ha många kontaktytor och motiveras av att hitta lösningar på problem? Då kan tjänsten som Speditör hos NTEX vara något för dig!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar.
Om tjänsten som Speditör
I rollen som speditör specialiserar du dig på vägtransporter på den europeiska marknaden. I ditt arbete sätter du alltid kunden i centrum. Rollen innefattar en kontinuerlig och nära kommunikation med både kunder och kollegor längs med hela transportkedjan, där du aktivt bygger och underhåller långsiktiga relationer. Du är mycket lyhörd för kundens behov och arbetar strategiskt genom att överväga hur deras behov kan transporteras på ett kostnadseffektivt sätt, med prioritet på kvalitet och service för kunden. Detta inkluderar noggranna kostnadsuppskattningar och aktivt sökande efter konkurrenskraftiga transportlösningar.
I rollen har du även ett tätt samarbete med andra avdelningar inom NTEX, såsom trafikplanerare, tulladministratörer, dina kollegor inom spedition, sälj och andra strategiska funktioner. Du kommer att ingå i ett väl sammanhållet team med bred bakgrund, erfarenheter och kunskap. I tjänsten kommer du att utgå ifrån NTEX kontor i Helsingborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kundkontakt. Lämna priser och skräddarsy transporter efter kundens behov.
• Ta hand om bokningar från kund och registrera dem i NTEX TMS system och i andra kundportaler.
• Planera, effektivisera och optimera transporter samt säkerhetsställa att kunders bokningar hämtas och levereras enligt överenskommelse.
• Underhålla en aktiv och nära kontakt med kunder och transportörer längs hela transportkedjan.
• Tätt samarbete med NTEX import, exportavdelningar samt med deras kontor och terminaler.
Om dig
Vi söker dig som har flera års arbetslivserfarenhet som Speditör vad gäller vägtransporter inom den nordiska och/eller europeiska marknaden. Du besitter en god systemvana och har goda språkfärdigheter i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Tidigare erfarenhet av arbete inom en Control Tower-funktion.
Som person ser vi att du sannolikt har en entreprenörsanda vilket innebär att du är initiativrik, trivs med att ta dig an varierande uppgifter och uppskattar frihet under ansvar.
Du har förmågan att identifiera lösningar i stället för att se hinder. Vidare är du ödmjuk i ditt arbetssätt och agerar som en lagspelare där din kommunikativa förmåga underlättar i interaktioner med kunder samt kollegor.
Viktigt för tjänsten är:
• Några års arbetslivserfarenhet som Speditör inom den nordiska och/eller europeiska marknaden.
• Att du är lösningsorienterad, initiativtagande, kommunikativ och har en entreprenörsanda.
• Flytande språkkunskaper i svenska och engelska och god systemvana.
Meriterande för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom en Control Tower-funktion.
NTEX erbjudande
Sedan starten 2003 har NTEX haft ett starkt fokus på tillväxt när det gäller kunden, personalutveckling, organisk tillväxt och starka finanser. De är fortfarande en ung organisation där du får en chans att påverka och bidra till NTEX utveckling och samtidigt ha kul på jobbet. Det är viktigt för NTEX att du som person får en stabil och bra start på bolaget. NTEX värdesätter ditt engagemang, och i gengäld erbjuder de frihet under ansvar.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Helsingborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Speditör till NTEX intressant? Skicka in din ansökan idag då vi går genom ansökningar löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Ntex
Johanna Löndén johanna.l@needo.se
