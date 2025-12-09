Speditör Till Ntex!
2025-12-09
Drivs du av att ha en bred och mångsidig tjänst? Har du tidigare erfarenhet av vägspedition och hantering av styckegods? Trivs du med att ha många kontaktytor och motiveras av att hitta lösningar på problem? Då kan tjänsten som Speditör vara det du söker!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar
Om tjänsten som Speditör
I rollen som Speditör kommer du att specialisera dig på importspedition inom vägtransport till den västeuropeiska marknaden. Ditt arbete omfattar planering, bokning och övervakning av leveranser. Du kommer att hantera varierande godsvolymer för NTEXs ramavtalskunder. Dessutom kommer du att arbeta med spotkunder där huvudfokus ligger på hantering av styckegods. Rollen involverar nära samarbete med interna avdelningar såsom trafikplanering och tulladministratörer. I din roll ingår även aktiv kundkontakt och ett starkt kundfokus där du lyssnar på kundens behov och bedömer om NTEX har möjlighet att leverera enligt krav och kvalité. Dessutom kommer du att ha kontakt med olika transportörer. Du förväntas även vara tillgänglig för beredskap på rullande schema.
Du kommer att vara en del av ett team bestående av 6 medarbetare med varierande bakgrund och erfarenheter att dela med sig av. I tjänsten kommer du att utgå ifrån NTEX nyrenoverade luftiga kontor placerad i Arendal (Göteborg), där du har nära till kollektivtrafiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering, bokning och övervakning av leveranser.
Hantering av styckegods.
Nära kontakt med samtliga stakeholders.
Om dig
Vi söker dig som har minst 2 års arbetslivserfarenhet som import-, eller exportspeditör inom vägtransport och hantering av styckegods. För att lyckas i tjänsten behöver du behärska svenska och engelska flytande samt besitta god datorvana då du kommer arbeta i ett flertal system och program parallellt.
Vi söker dig som drivs av att lösa problem och som hämtar energi av att hjälpa andra. Vi ser gärna att du är en nyfiken person som vågar fråga och som själv gärna delar med dig av din kunskap. För att trivas med arbetsgifterna ser vi också att du är en stresstålig person som har en god fallenhet för att skapa struktur och ta nödvändiga beslut.
Viktigt för tjänsten är:
Arbetslivserfarenhet som vägspeditör, inom antingen import eller export.
Att du är noggrann, stresstålig, nyfiken och lösningsorienterad.
God datorvana.
Publiceringsdatum2025-12-09
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.
Placering: Arendals Skans 7, 418 79 Göteborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Speditör till NTEX intressant? Skicka in din ansökan idag då vi går genom ansökningarna löpande.
