Speditör inom väg till EDS Logistics // Göteborg
Oddwork Sweden AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oddwork Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Hos oss får du chansen att utvecklas i logistikbranschen i ett snabbväxande företag där kvalitet och yrkesstolthet står i centrum. Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu dig som vill bli vår nya vägspeditör. Någon som vill lära sig och bidra till den positiva anda vi bygger tillsammans.
Om din nya roll: Som vägspeditör blir du en del av ett drivet team där du arbetar med både import och export av gods via väg. Din vardag fylls av prisförfrågningar, kundvård och att bygga skräddarsydda lösningar till våra kunder. Allt detta inom ett satt ramverk, men med stor frihet. Du följer upp transporter, ser till att allt rullar som det ska och ger proaktiv information till dina uppdragsgivare. Du är även del i ett rullande jourschema utanför ordinarie arbetstid då vi inom segmentet behöver vara tillgängliga för kunder 24/7.
Vi söker dig med en obotlig lösningsorientering, som vill ta ansvar för dina leveranser, men också kan fråga när du behöver stöd. Ja, du är helt enkelt född för att jobba inom logistik. Kanske är du den som kollar bilens viktkapacitet innan du lovar att hjälpa kompisen att flytta? Och "det fixar vi" är ditt standardsvar till det mesta.
Vad vi erbjuder dig: En utvecklande arbetsmiljö där du får växa in i yrket tillsammans med erfarna kollegor som stöttar dig och delar med sig av sin kunskap. Möjlighet att utvecklas brett - väg är din bas, men vill du lära dig sjö eller flyg längre fram så finns möjligheten. Hos oss tar vi ansvar, välkomnar och inkluderar, vi jobbar varje dag på att försöka kommunicera öppet och ärligt, är öppna för förändring och varje person jobbar aktivt för att bidra till en positiv arbetsmiljö.
Det här har du med dig:
Erfarenhet från transportbranschen, gärna som speditör, transportledare eller liknande roll med kundkontakt.
Du är datorvan och lär dig snabbt nya system.
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Du är hjälpsam, ödmjuk och öppen för att lära dig nya sätt att arbeta
Utbildning inom logistik eller transport är meriterande.
Om oss
Vi grundades 2011 med ambitionen att vara det självklara valet när det kommer till innovativa, skräddarsydda logistiklösningar av högsta kvalitet. 2017 grundades vårt systerbolag Sendify som idag, tillsammans med EDS, tillhör SPOC Logistics Group AB. Tillsammans är vi en spännande utmanare i logistikbranschen på den svenska marknaden, men även internationellt. Två gånger har vi blivit nominerade av DI Gasell som ett av de snabbast växande företagen i Sverige. Idag har vår koncern en omsättning på 500 MSEK och vårt bolag består av ett team på 15 medarbetare som arbetar med några av de största företagen inom den svenska tillverkningsindustrin.
Vi är mitt i en spännande resa där vi investerar i verksamheten, medarbetarna, vår kultur och vårt sätt att arbeta tillsammans. Vill du komma hit och göra det med oss?
START: Enligt överenskommelse, gärna start innan sommaren PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖNESPANN: 35 000-38 000 kr + jourtillägg KONTAKT: Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169516-1823616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Kungsgatan 42 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9722807