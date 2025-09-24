Specialstädare till Sesab Service AB, Malmö
Sesab Service AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2025-09-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sesab Service AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Eslöv
, Skurup
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är ansvarstagande och tycker om att ge bra service både internt och externt. Du tycker om ett rörligt arbete där du har möjlighet att planera dagen själv tillsammans med kollegor. Tjänsten är i vår specialavdelning vilket är ett omväxlande jobb där du främst fokuserar på fönsterputs och golvvård. Det förekommer även arbetsuppgifter såsom:
Flytt/byggstäd
Högtryckstvätt
Maskinkörning
Som person är du strukturerad och förstår att servicen och ett bra utfört arbete är det viktiga. Du skall kunna vara lyhörd för kunder och deras behov dvs kunna självständigt planera och prioritera uppdragen.
Tjänsten kräver god fysik och att du kan hantera höjder.
För rätt person finns möjligheter att utveckla sina färdigheter och lära sig allt branschen har att erbjuda.
Även B-körkort är krav då bilen kommer vara ett av dina verktyg i jobbet.
Det är meriterande om du har:
Pryl-SRY
Liftkort
Erfarenhet av golvvård och fönsterputs
BE-körkort
Har du frågor om tjänsten kontaktar du:
Vid intresse skicka CV på mail till attila.nemeth@sesab.com
snarast då tjänsten tills kan tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: attila.nemeth@sesab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sesab Service AB
(org.nr 556717-1839), https://www.sesab.com/
Scheelegatan 11 (visa karta
)
200 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Arbetsledare
Attila Nemeth attila.nemeth@sesab.com 0761-403622 Jobbnummer
9523507