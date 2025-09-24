Specialstädare till Sesab Service AB, Malmö

Sesab Service AB / Städarjobb / Malmö
2025-09-24


Visa alla städarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sesab Service AB i Malmö, Lund, Kävlinge, Eslöv, Skurup eller i hela Sverige

Vi söker dig som är ansvarstagande och tycker om att ge bra service både internt och externt. Du tycker om ett rörligt arbete där du har möjlighet att planera dagen själv tillsammans med kollegor. Tjänsten är i vår specialavdelning vilket är ett omväxlande jobb där du främst fokuserar på fönsterputs och golvvård. Det förekommer även arbetsuppgifter såsom:
Flytt/byggstäd
Högtryckstvätt
Maskinkörning

Som person är du strukturerad och förstår att servicen och ett bra utfört arbete är det viktiga. Du skall kunna vara lyhörd för kunder och deras behov dvs kunna självständigt planera och prioritera uppdragen.
Tjänsten kräver god fysik och att du kan hantera höjder.
För rätt person finns möjligheter att utveckla sina färdigheter och lära sig allt branschen har att erbjuda.
Även B-körkort är krav då bilen kommer vara ett av dina verktyg i jobbet.
Det är meriterande om du har:
Pryl-SRY
Liftkort
Erfarenhet av golvvård och fönsterputs
BE-körkort

Har du frågor om tjänsten kontaktar du:
Vid intresse skicka CV på mail till attila.nemeth@sesab.com snarast då tjänsten tills kan tillsättas innan ansökningstidens slut.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: attila.nemeth@sesab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialen".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sesab Service AB (org.nr 556717-1839), https://www.sesab.com/
Scheelegatan 11 (visa karta)
200 25  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Huvudkontor

Kontakt
Arbetsledare
Attila Nemeth
attila.nemeth@sesab.com
0761-403622

Jobbnummer
9523507

Prenumerera på jobb från Sesab Service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sesab Service AB: