Regionchef till Ramirent
Vill du leda en hel region genom affär, ledarskap och långsiktig utveckling?
Ramirent är en av Nordens och Europas ledande aktörer inom maskinuthyrning för bygg-, industri- och infrastruktursektorn och en del av Loxam Group. Vi är en trygg och etablerad partner till våra kunder, från mindre lokala projekt till stora och mer komplexa infrastruktursatsningar.
Med ett brett sortiment av maskiner och tjänster, hög kompetens och stark lokal närvaro hjälper vi våra kunder att skapa säkra, effektiva och mer hållbara arbetsplatser. Samtidigt befinner vi oss i en spännande och viktig utvecklingsresa där ledarskap, affärsmässighet, struktur och kundupplevelse står i tydligt fokus.
Nu söker vi en Regionchef som vill ta ett övergripande ansvar för att fortsätta leda och utveckla en av våra viktigaste regioner.
Om rollen
Som Regionchef hos oss får du ett av verksamhetens mest strategiskt viktigaste uppdrag där du ansvarar för att säkerställa att vår affärsmodell genomförs konsekvent i regionen, med fokus på lönsamhet, samarbete mellan verksamheter och ett tydligt, sammanhållet ledarskap. Du leder genom andra ledare och arbetar nära distriktschefer och regional säljchef för att skapa en organisation präglad av tydlighet, struktur och långsiktiga resultat.
Rollen ger dig möjlighet att påverka både människor, kultur och affär. Du blir en viktig del av företagets utveckling och arbetar nära verksamhet och ledning i frågor som rör strategi, tillväxt och förändring i en affärsnära miljö. Rollen passar dig som kombinerar strategiskt tänkande med ett närvarande ledarskap och som drivs av att bygga stabila organisationer, utveckla ledare och skapa hållbara resultat över tid.
Ditt uppdrag
I rollen kommer du bland annat att:
Äga regionens övergripande resultat, lönsamhet och långsiktiga utveckling
Leda, coacha och utveckla distriktschefer samt regional säljchef
Säkerställa ett starkt samspel mellan försäljning, kundcenter och övriga verksamheten
Driva ett affärsmässigt och framåtblickande ledarskap med fokus på stabilitet och genomförande
Arbeta aktivt med uppföljning, analys och utveckling av regionens prestation och nyckeltal
Säkerställa hög kvalitet i kundupplevelse, leverans och verksamhet
Driva förbättringsarbete och utveckla kultur, samarbete och ledarskap i regionen
Samverka nära företagsledning och centrala funktioner inom bland annat ekonomi, HR, fleet och kommersiell utveckling
Säkerställa att Ramirents affärsmodell, arbetssätt och struktur efterlevs konsekvent i hela regionen
Regionen omfattar ett större geografiskt område där närvaro i verksamheten är en viktig framgångsfaktor. Resor och övernattningar är därför en naturlig del av rollen. Samtidigt finns stor frihet att planera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov och regionens utveckling.
Du rapporterar till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du är en trygg, tydlig och affärsdriven ledare med förmåga att skapa resultat genom struktur, riktning och människor. Du har erfarenhet av att leda genom andra chefer och trivs i en roll där fokus ligger på helhet, långsiktig utveckling och att skapa stabilitet över tid.
Du bygger starka organisationer genom tydliga förväntningar, konsekvent uppföljning och ett ledarskap som präglas av förtroende, professionalism och engagemang. Samtidigt har du ett starkt affärsdriv och en god förståelse för hur försäljning, kundupplevelse och operativ leverans behöver samspela för att skapa hållbara resultat.
Vi tror att du:
Är strategisk men samtidigt verksamhetsnära
Har förmåga att skapa struktur och tydlighet i komplexa miljöer
Är trygg i att fatta beslut och driva förändring
Bygger förtroende genom ett närvarande och coachande ledarskap
Skapar engagemang och ansvarstagande genom andra människor
Trivs i en roll med många kontaktytor och ett stort helhetsansvar
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Flerårig erfarenhet av senior ledarroll med fullt affärs- och personalansvar
Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större organisationer
Stark kompetens inom affärsstyrning, försäljning och resultatuppföljning
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Vana av målstyrning, analys och KPI-uppföljning
Erfarenhet från kundnära verksamhet inom bygg, industri, service eller försäljning
God ekonomisk förståelse samt budget- och resultatansvar
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
God system- och IT-vana
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från bygg-, anläggnings- eller industribranschen
Erfarenhet från större organisationer med flera chefsnivåer och matrisstruktur
Akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, ledarskap eller management
Erfarenhet av strategiskt förändringsarbete och kulturutveckling
Erfarenhet av att arbeta i geografiskt spridda organisationer
Vad Ramirent erbjuder
Hos oss blir du en del av ett stabilt och framåtriktat bolag med stark marknadsposition och höga ambitioner framåt. Vi erbjuder en strategiskt viktig roll med stort mandat, tydligt ansvar och goda möjligheter att påverka både verksamheten och dess långsiktiga utveckling, samt ett attraktivt paket av förmåner och villkor.
Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med och forma framtidens Ramirent tillsammans med engagerade kollegor och starka ledare.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vid mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
eller tfn 070 25 44 637. Detta är en direktrekrytering till Ramirent, men rekryteringsprocessen sköts av StudentConsulting.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
