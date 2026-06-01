Uddevalla Energi söker sommarjobbare med positiv energi till Renhållningen
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos oss på Uddevalla Energi värnar vi om en arbetsmiljö fylld av glädje, engagemang och samarbete som ger oss energi att prestera vårt bästa. Varje medarbetares delaktighet är en viktig framgångsfaktor och när du utvecklas som medarbetare utvecklas också vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för en hållbar och cirkulär stad och söker ständigt nya sätt att förenkla livet för våra kunder. Din energi är framtiden.
Renhållningen ansvarar för insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial, verksamhetsavfall samt insamling av slam, fett och olja.
Nu söker vi sommarjobbare. Som huvudsak tillhör du ett av områdena och är medåkare på en av våra sopbilar för att samla in avfall runt om i Uddevalla kommun, – samtidigt som du blir en del av hela Renhållningen och stöttar där behoven är som störst.
Dina främsta arbetsuppgifter
Arbetstiderna är vardagar och visst helgarbete kan förekomma. Du kommer att:
Samla in avfall, återvinningsmaterial och utföra leveranser och tjänster åt Renhållningens kunder
Delta i förbättringsarbete tillsammans med teamet
Bidra till kvalitetssäkring av material och god dokumentation
Ansvara daglig tillsyn, skötsel och regelbunden tvätt av fordon
Använda digitala arbetsverktyg och plattformar i vardagen
Följa gällande säkerhets- och miljörutinerKvalifikationer
Du har god samarbetsförmåga och trivs i kundnära arbete. Rollen kräver flexibilitet, servicekänsla och tydlig kommunikation. Arbetet är delvis fysiskt och sker utomhus, vilket ställer krav på god fysik och att du trivs ute i alla väder. Du tar ansvar för både ditt uppdrag och teamets och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och du trivs i en värderingsstyrd verksamhet där professionell, engagerad, resurssmart och inkluderande är ledord i vardagen.
Meriterande:
Erfarenhet som chaufför med C-kort och YKB
Lokalkännedom i Uddevalla kommun
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett brett eget ansvar i ett engagerat energibolag som vill ligga i framkant. Vi är ett bolag som satsar på miljön och sätter kunderna i främsta rummet. En arbetsplats och ett företag som är mycket omtyckt av både medarbetare och kunder vilket syns inte minst i våra regelbundna kund- och medarbetarundersökningar. Hos oss tar vi vara på varje medarbetares energi.
Information om företaget hittar du på vår hemsida www.uddevallaenergi.se
Har du några frågor är du välkommen att kontakta driftchefer renhållning John Rembeck, 0522-58 07 46.
Anställningsform Vikariat över sommaren
Tillträdesdag enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vid frågor om ansökningsprocessen SaraMarie Lundberg, HR-specialist, 0522-58 07 28.
Med anledning av GDPR ber vi dig att utesluta de fyra sista siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Uddevalla Energi är uddevallabornas eget energibolag. Det betyder att vi kan lägga all energi på sånt som gynnar invånarna, staden och vår miljö. Vi kallar det positiv energi, och med den kan vi förändra världen men vi börjar här. Våra affärsområden är elnät, elhandel, energilösningar, fiber, fjärrvärme, renhållning och pellets. Uddevalla Energi omsätter cirka 700 miljoner kronor och har 180 anställda. Verksamheten har funnits sedan 1857. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ellinor.forsberg@uddevallaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Energi Aktiebolag
(org.nr 556036-6170)
Repslagaregatan 5 (visa karta
451 43 UDDEVALLA Arbetsplats
Renhållningen Jobbnummer
