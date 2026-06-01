Junior Kommunikatör Sökes Till Sssb!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Stockholms studentbostäder söker en Junior kommunikatör som vill arbeta brett, utvecklas snabbt och vara en viktig del av ett litet och engagerat kommunikationsteam.
Du kommer in i en varm, prestigelös och kreativ miljö där stämningen är god, tempot varierat och där din personlighet och vilja att bidra betyder mycket.
I rollen får du kombinera internkommunikation, digitala kanaler, hyresgästkommunikation och innehållsproduktion med struktur, ordning och praktiskt eventstöd. Här får du testa, lära och växa - samtidigt som du gör skillnad för tusentals studenter i Stockholm.
Du kommer bland annat att arbeta med att:
Stötta internkommunikationen genom att uppdatera intranätet och bidra till löpande informationsflöden.
Arbeta med digitala kanaler som webb och sociala medier, med enklare publicering, uppdateringar och statistik.
Bidra till hyresgästkommunikation genom att uppdatera mallar, beställa material och stötta i utvecklingen av nytt innehåll.
Skapa struktur och ordning i mallar, bildbanker och dokument.
Producera enklare innehåll – korta texter, små stories, medarbetarporträtt och händelser i verksamheten.
Ge praktiskt stöd vid event, både internt och externt.
Tjänsten är en konsultanställning vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar tillsammans med SSSB. Initialt är tjänsten på 80% med möjlighet till heltid. Tjänsten förväntas starta upp omgående och kommer löpa på till och med 28 februari 2027. Övriga frågor och funderingar hänvisas till ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Du är troligen en junior kommunikatör eller student som vill få bred erfarenhet och utvecklas i en roll där du får göra lite av allt. Du är nyfiken, strukturerad och trygg i att ta egna initiativ, samtidigt som du är prestigelös och gillar att bidra där det behövs. Personligheten väger tungt — vi söker en varm, inkluderande och härlig kollega. Du har också B-körkort.
Det är meriterandeerfarenhet av CMS, sociala medier, enklare grafisk produktion (Canva/Adobe) eller intresse för studentliv, samhällsfrågor eller fastighetsbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Körsbärsvägen 2 (visa karta
)
114 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9940536