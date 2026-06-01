Lager, packning och butiksarbete
StallMagasinet AB / Lagerjobb / Mjölby Visa alla lagerjobb i Mjölby
2026-06-01
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos StallMagasinet AB i Mjölby
StallMagasinet är en lokal butik som tillhandahåller foder och tillbehör till sällskapsdjur och lantbruksdjur. Vi är ett litet team som jobbar nära varandra.
Vi söker en medarbetare för arbetsuppgifterna som innefattar bl.a lastning och lossning av pallvaror och grovfoder på lastbil och till kunder i trailer och släpvagn med mindre lastmaskin och truck.
Godsmottagning och påfyllnad av butikslager med pallar i pallställ och frontning av säckat foder i butiken.
Säckning av spannmål, packning av foder och gummimattor.
Maskinskötsel och skötsel av yttre miljö.
I tjänsten ingår även tid vid kassan och i butiken med kundkontakter och försäljning av butiksvaror.
Det är några av arbetsuppgifterna i en tjänst med variation av arbetsuppgifter och självständigt arbete.
Tjänsten omfattar ca 60% med tillträde i Juli
Anställning och lön enl. Handels avtal.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ring gärna för vidare info eller besök oss i butiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
e-post
E-post: stallmagasinetab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StallMagasinet AB
(org.nr 556952-5677), https://stallmagasinet.se/
Västra Lärketorp (visa karta
)
595 95 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stallmagasinet AB Kontakt
GUSTAV REHN stallmagasinetab@gmail.com 0707877088 Jobbnummer
9940520