Utbyskolan Resursskola söker lärare med behörighet i SV/SO och Matematik
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01
Utbyskolan är en grundskola med inriktning resursskola som bara tar emot elever i behov av omfattande och varaktigt särskilt stöd. Våra elever läser enligt samma läroplan och timplan som andra elever i grundskolan. Vi är en 1–9 skola med en klass i åk 1-3, två klasser i åk 4-6 och tre klasser i åk 7-9.
Vi har fokus på tillgänglighet och inkluderande lärmiljöer i ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoperspektiv. På resursskolan arbetar vi med mindre elevgrupper och mer personal. Vi har då större möjligheter att göra individuella anpassningar i undervisningen och lärmiljön för de elever som har störst behov av det.
"Skogen i skolan" är en del av vår pedagogik, där eleverna får undervisning utomhus kopplat till allemansrätten, natur, miljö och praktiskt lärande. Vi arbetar språkutvecklande i alla ämnen och i alla lärmiljöer under hela skoldagen. Vi vill bidra till en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har stora möjligheter att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.Dina arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning. Vi har ett arbetslag för varje stadie där skolans lagledare leder dessa möten. Du ingår i ett arbetslag med lärare som har annan ämneskompetens. Tillsammans med ditt ämnes/- och arbetslag arbetar ni gemensamt för att stärka elevens inlärningsprocess och skapa en så god lärmiljö som möjligt. Skolans elevhälsoteam är en del av skolans arbetslag och stöttar vid frågor som rör lärmiljö, undervisning, närvaro och elevers behov av särskilt stöd.
I lärartjänsten ingår ett delat mentorsuppdrag för en av klasserna i resursskolan. Mentorerna och klassens resurser har gemensam tid avsatt för planering och uppföljning.
Vi lägger stor vikt vid att du vill vara med och utveckla undervisningen, att du är duktig på att differentiera din undervisning samt att du kan arbeta med visuellt stöd. Därför är kompetensutveckling, kollegialt lärande och samplanering en stor del av vår gemensamma tid. Vi tror på samverkan mellan lärare och andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Svenska/SO och Matematik. Det är meriterande om du har fler behörigheter. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar tydligt med kunskapsmålen. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med elever med omfattande behov av särskilt stöd i grundskolan, i resursskolan eller i liknande verksamheter.
Som lärare har du förmågan att skapa goda relationer och verka som förebild för eleverna. Du är engagerad, har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Din undervisning präglas av lusten till lärande där eleverna ges utrymme till delaktighet och engagemang. För att verka hos oss är det viktigt att du delar denna syn och ser positivt på skolutveckling och måluppfyllelse. Du skapar arbetssätt och sammanhang som ger alla elever möjligheter att lyckas.
Då kommunikation och dokumentation ingår i det dagliga arbetet krävs det att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du förväntas engagera dig i skolans utvecklingsarbete tillsammans med kollegorna, komma med idéer och förslag samtidigt som du är lyhörd för andras åsikter.
Varm välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Joachim Varga, Sveriges Lärare joachim.varga@fvsverigeslarare.se 031-7015538
9940530