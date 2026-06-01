Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare ledningsstöd till Vöfab!
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-06-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag i Växjö
Vöfab äger och förvaltar lokaler som skolor, förskolor, kontor, slott, och kultur- och idrottsarenor i Växjö kommun. Vi äger fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en byggherre. Genom våra kunniga och engagerade medarbetare skapar vi miljöer för människor att växa igenom livet.
Vöfab söker en verksamhetsutvecklare med inriktning lednings- och styrelsestöd. Det är en central roll nära både ledningsgrupp och styrelse, med fokus på struktur, samordning, kvalitet och framdrift i det ledningsnära arbetet.
I rollen ansvarar du för att planera, koordinera och utveckla arbetet kring ledningsgruppens och styrelsens möten. Det innebär bland annat att hantera kallelser, dagordningar, beslutsunderlag, protokoll och uppföljning av beslut och aktiviteter.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till vd, ledningsgrupp och styrelse och bidrar till att skapa tydliga arbetssätt, god framförhållning och professionell hantering av ledningsnära frågor. Rollen innehåller även stöd i kommunikations- och samordningsfrågor, till exempel vid framtagning av presentationer, texter och informationsmaterial.
Det här är en roll för dig som trivs med att skapa ordning, hålla ihop många delar och bidra till att arbetet går framåt. Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och trygg i en stödjande funktion nära verksamhetens ledning. Samtidigt behöver du ha initiativförmåga och vilja att utveckla både dig själv och våra arbetssätt.
Hos oss får du en förtroendefull och utvecklande roll med många kontaktytor och goda möjligheter att påverka hur vi arbetar framåt.
Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:
Lednings- och styrelsestöd
• Planera, koordinera och kvalitetssäkra arbetet inför ledningsgruppens och styrelsens möten.
• Ansvara för kallelser, dagordningar, beslutsunderlag och protokoll.
• Säkerställa struktur, uppföljning och framdrift i beslut och aktiviteter.
• Vara ett administrativt och kommunikativt nav mellan ledning, verksamhet och styrelse.
• Utveckla och effektivisera processer, arbetssätt och digitala stöd kopplade till lednings- och styrelsearbete.
Verksamhetsutveckling och samordning
• Identifiera förbättringsområden och bidra till mer effektiva arbetssätt.
• Stödja chefer och ledning i samordning, planering och uppföljning.
• Driva mindre utvecklingsinitiativ och koordinera interna processer.
• Bidra till tydligare struktur, ansvarsfördelning och genomförandekraft i prioriterade frågor.
Kommunikation
• Stötta i intern och extern kommunikation kopplat till ledningsnära frågor, i nära samverkan med kommunikationsansvarig.
• Bidra till framtagning av presentationer, texter och informationsmaterial utifrån fastställda budskap, kanalval och kommunikationsprinciper.
• Säkerställa tydlig, professionell och kvalitetssäkrad kommunikation i frågor som rör ledning, styrelse och bolagsövergripande samordning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har lätt för att skapa ordning, se vad som behöver göras och driva arbetet framåt.
Vi ser att du har:
• Kandidatexamen inom relevant område.
• Erfarenhet av administrativt arbete, samordning, ledningsstöd eller liknande roll.
• God förmåga att arbeta strukturerat och hålla ordning på många delar samtidigt.
• Erfarenhet av att planera möten, ta fram underlag och följa upp beslut eller aktiviteter.
• God digital vana och intresse för effektiva arbetssätt och digitala stöd.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Hög servicekänsla och god förståelse för professionellt stöd nära ledning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av protokollskrivning, styrelse- eller nämndadministration, verksamhetsutveckling eller kommunikationsarbete.
Du trivs i en roll där du får vara nära beslutsfattande och samtidigt arbeta praktiskt med planering, uppföljning, dokumentation och samordning. Du har gott omdöme, hög integritet och förstår vikten av kvalitet, tydlighet och förtroende i ledningsnära arbete.
Du är en person som:
• Är strukturerad, välorganiserad och noggrann.
• Har lätt för att planera, prioritera och följa upp.
• Tar initiativ och vill bidra till bättre arbetssätt.
• Har god kommunikativ förmåga och kan formulera dig väl i tal och skrift.
• Är trygg i en stödjande och samordnande roll.
• Har hög servicekänsla, gott omdöme och integritet.
• Är prestigelös och tycker om att få saker att fungera.
• Kan hantera flera parallella frågor och hålla hög kvalitet även när tempot är högt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning Aktiebolag
(org.nr 556087-6038)
Framtidsvägen 14 (visa karta
)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
VöFAB Kontakt
Tf avdelningschef Affärstöd, Vöfab
Ajdin Kurtovic ajdin.kurtovic@vofab.se 0470-52 8015 Jobbnummer
9940519