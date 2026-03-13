Specialpedagoger
Karriärguiden Group Sweden AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta specialpedagoger för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har ett strategiskt tänkande och brinner för att skapa tillgängliga lärmiljöer. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är utbildad specialpedagog. Vi söker dig som har specialpedagogexamen utöver din lärarexamen. Vi välkomnar både dig som är ny i din specialpedagogiska roll och dig med lång erfarenhet av elevhälsoarbete.
Har god samarbetsförmåga. Du är en nyckelperson i elevhälsoteamet (EHT) och trivs med att samverka med rektor, lärare, övrig elevhälsopersonal och vårdnadshavare för att hitta bästa möjliga lösningar.
Är analytisk och lösningsorienterad. Du har förmågan att se mönster på organisations-, grupp- och individnivå. Du arbetar förebyggande och främjande för att undanröja hinder i lärmiljön.
Är en god kommunikatör och handledare. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. En stor del av arbetet innebär att handleda kollegor och föra kvalificerade pedagogiska samtal, vilket ställer krav på lyhördhet och tydlighet.
Har eleven i fokus. Du drivs av ett inkluderande förhållningssätt och arbetar för att alla elever ska få förutsättningar att nå målen utifrån sina förmågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Kartläggning och utredning: Genomföra pedagogiska utredningar och kartläggningar av elevers behov och lärmiljöer.
Handledning: Ge pedagogisk handledning och konsultation till undervisande lärare och arbetslag för att anpassa undervisningen.
Åtgärdsprogram: Stötta i arbetet med upprättande, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram.
Skolutveckling: Driva utvecklingsarbete kring extra anpassningar och särskilt stöd samt arbeta förebyggande för en god studiemiljö.
Dokumentation och samverkan: Ansvara för dokumentation enligt skollagen samt samverka med externa aktörer som BUP, socialtjänst och habilitering vid behov.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Ansökan görs på Skoljobbsmässan Kulturhuset, Stockholm - 18 mars
Alternativt på info@skoljobbsmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Skoljobb.se Jobbnummer
9796251