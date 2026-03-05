Specialpedagog vikariat
Västra Götalandsregionen / Speciallärarjobb / Göteborg Visa alla speciallärarjobb i Göteborg
2026-03-05
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Vill du som specialpedagog ha ett omväxlande och lärorikt arbete, där du får möta barn/ungdomar och deras närstående? Då hoppas vi att du söker tjänsten som specialpedagog till Habiliteringen Hisingen, Barn och Ungdom, Autism/IF-mottagningen.
Vår verksamhet ger vård till barn/ungdomar med huvuddiagnos intellektuell funktionsnedsättning och autism samt eventuella tilläggsdiagnoser såsom exempelvis adhd och språkstörning. Mottagningen ligger på Lindholmen med goda kommunikationer. Tjänsten är ett vikariat på 50% till och med 261231. Dina arbetsuppgifter
I rollen som specialpedagog ingår du i ett tvärprofessionellt team. Där möter ni barn och ungdomar med utgångspunkt från patientens behov. Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med barn/ungdomar, föräldrar och övriga yrkesgrupper på mottagningen planera och genomföra insatser. Insatser kring barn/ungdomar kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade behandlingsperioder. En stor del av specialpedagogens arbetsuppgifter består i behandlingar avseende lek och samspel, kommunikation samt samarbete i vardagen.
Du erbjuds en introduktionsperiod och regelbundna yrkesträffar med andra specialpedagoger. Utöver dina specialpedagogskollegor kommer du arbeta med andra yrkeskategorier såsom psykologer, logopeder, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och dietister.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad specialpedagog/speciallärare. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar som tillhör vår målgrupp. Du ska ha ett intresse av att arbeta i tvärprofessionella team. Arbetet som specialpedagog innefattar samverkan mellan olika yrkesgrupper och andra vårdgivare samt kommun, varför det ställs höga krav på både självständighet och god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag.
Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: www.vgregion.se/hoh
Habilitering Hisingen är en mottagning som ger vård och stöd till barn och ungdomar med autism upp till 6 år, samt till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan autism, upp till 18 år. Här arbetar cirka 90 medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och stort engagemang. Habiliteringens mottagningar i Göteborg samverkar, delar kunskap, utvecklar arbetssätt tillsammans, strävar efter att erbjuda en likvärdig och högkvalitativ vård. Tillsammans bygger vi framtidens habilitering - med patientens behov i centrum.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
