Specialpedagog till Tallkronanskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Luleå Visa alla speciallärarjobb i Luleå
2025-09-15
Hej!
Tallkronanskolan är belägen på området Kronan. Kronan är en ny stadsdel i Luleå kommun med lägenheter, radhus, villor, skola, förskola, idrottshall och äldreboende. När stadsdelen är helt klar, så kommer det att bo ca 7000 luleåbor här och det kommer att finnas ett eget centrum med butiker och restauranger. Tallkronanskolan har elever från förskoleklass - årskurs 6.
Tallkronanskolan är belägen på området Kronan. Kronan är en ny stadsdel i Luleå kommun med lägenheter, radhus, villor, skola, förskola, idrottshall och äldreboende. När stadsdelen är helt klar, så kommer det att bo ca 7000 luleåbor här och det kommer att finnas ett eget centrum med butiker och restauranger. Tallkronanskolan har elever från förskoleklass - årskurs 6.
Tallkronanskolan har olika rum för lärandet vilket möjliggör varierande arbetssätt och undervisning med mindre elevgrupper. Eleverna går i åldershomogena årskurser i respektive hemvist och där de till största del har sin undervisning. Det finns en tydlig verksamhetsidé och tydliga ledord för skolan. Ledorden fungerar som en kompass för skolans verksamhet och organisation.
Det kollegiala lärandet mellan pedagogerna är stor och tillsammans driver vi skolutveckling. Skolans prioriterade område är undervisningens kvalitet och där det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor. Det aktiva arbetet bidrar till högre måluppfyllelse samt trygga och självständiga elever.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Tallkronanskolan har idag engagerade och drivna specialpedagoger som driver det specialpedagogiska uppdraget. Vi söker nu ytterligare en specialpedagog som i samarbete med skolans specialpedagoger, skolledning och elevhälsa vill ta ett stort ansvar för skolans arbete kring elevernas ledning och stimulans. Du kommer att arbeta främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas måluppfyllelse.Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med specialpedagogexamen. Du ska ha ett relationellt och salutogent förhållningssätt, vara trygg i din profession och skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska tillföra energi och lust i arbetet och vara en god ledare samt samtalspartner. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlig lämplighet.
Anställningsform: tidsbegränsad
Omfattning: 50% med eventuell utökning på tid
Varaktighet: 3 månader med eventuell förlängning
Om du erhåller tjänsten ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
