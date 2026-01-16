Specialpedagog till elevhälsoenheten
2026-01-16
Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Vill du ha ett spännande, intressant och utmanande arbete? Vi söker nu en specialpedagog med arbete riktat mot grundskolan.
Anställningen är inom för- och grundskoleförvaltningens centrala Elevhälsoenhet vilken innefattar ca 30 medarbetare med olika yrkesgrupper som kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska och specialpedagog. Verksamheten bedrivs dels på Elevhälsoenheten i centrala Mora i samma hus som Mora Familjecentral och dels i verksamheten på våra för- och grundskolor, samt till viss del även på gymnasiet då de köper vissa tjänster av oss. Specialpedagoggruppen består av sju stycken medarbetare. Denna tjänst innebär arbete inom grundskolan F-åk 9 och omfattar 100% tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig mentorsstöd av erfaren kollega och regelbundet kollegialt stöd i din yrkesgrupp. Du arbetar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid inom vissa ramar, en del administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med chef. Du får också ett friskvårdbidrag på 1200 kr/år. Dina arbetsuppgifter
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet som specialpedagog innebär bland annat att bistå rektor och skolans personal i arbetet med att kartlägga hinder och möjligheter för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Arbetet sker i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans personal, du ska bland annat handleda och utbilda skolpersonal. Arbetet innebär också att du bistår ledning inför organisationsbeslut och i planering med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Du arbetar främst i tvärprofessionellt i team och har ett nära samarbete med andra professioner inom Elevhälsoenheten, med rektor och olika professioner som är anställda på skolan samt med externa aktörer. Arbetet innebär en hel del självständigt arbete där du styr din egen agenda och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda.Kvalifikationer
Du ska ha en pedagogisk utbildning, erfarenhet från yrket samt vidareutbildning till specialpedagog. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det är också meriterande med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete samt att kunna bidra till förvaltningens arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer på våra skolor.
Du har förmåga att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, personal och kollegor. Du har ett kund- och medborgarinriktad inställning med elev och vårdnadshavare i fokus. Du ska kunna bidra till helheten i elevhälsoarbetet med din yrkeskompetens och ha förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Du är kommunikativ, flexibel, har ett positivt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad. Du kan också strukturera upp ditt eget arbete och arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kunskaper
Högskoleutbildning, legitimerad lärare
Vidareutbildning till specialpedagog
Kunskaper i aktuella styrdokument och lagstiftning
Kunskaper i specialpedagogiskt arbete
Behärska det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande med kunskaper i andra språk
Annat
Körkort manuell bil
Hälsa och livsstilskompetent, ta ansvar för sin egen hälsa
Rekrytering pågår, intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
