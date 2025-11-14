Specialpedagog / Speciallärare 50-100%
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "ramar och kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get Ready for the World".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Göteborg
På Lindholmen, granne med Karlatornet, ligger vår nybyggda skola där vi flyttade in hösten 2024. På skolan går cirka 590 elever som studerar på Natur-, Teknik-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska av ett kompetent och drivet lärarlag med en stark gemenskap.
Vi söker en specialpedagog/speciallärare. Som specialpedagog/speciallärare är du en del av skolans elevhälsoteam och en viktig del i det främjande och förebyggande arbetet. Du arbetar också operativt med att stödja lärare i lärsituation, där exempelvis lektionsbesök är en viktig del på daglig basis. Du säkerställer att elever får rätt stöd och att lärare har rätt kunskap för att lägga upp undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever.
Du arbetar också nära skolledning och är en förlängd arm i att säkerställa att lärare och elever har rätt förutsättningar till att lyckas. Tillsammans med skolledningen ansvarar du för att planera och driva arbetet gällande stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt för elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärare och vårdnadshavare är du ett stöd vid anpassning av studierna för elever. Du upprättar åtgärdsprogram och gör utredningar, såsom pedagogiska kartläggningar, vid behov. Du är också stöd till rektorer i skolutvecklingsfrågor och deltar aktivt skolans utvecklingsarbete. Du kommer att stötta elever med struktur, planering och studieteknik. Vi förutsätter att du har en god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och kompetens vad gäller digitala lärverktyg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50-100%, beroende på om du kan kombinera rollerna specialpedagog och speciallärare. Annars kan det bli aktuellt att separera rollerna. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare, eller som för närvarande genomgår en sådan utbildning och har relevant erfarenhet av arbete som specialpedagog eller speciallärare på gymnasienivå. Tidigare erfarenhet av läraryrket är ett krav, och det är meriterande om du har arbetat med gymnasieelever. Du har dokumenterad erfarenhet av att upprätta åtgärdsprogram och genomföra pedagogiska utredningar, samt god kunskap om och praktisk erfarenhet av arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter eller utmaningar inom matematik. Vi ser även att du har kunskap om, och erfarenhet av, språkutvecklande arbetssätt och att du drivs av att skapa förutsättningar för alla elever att nå sin fulla potential.
Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare och god insikt om människors olika förutsättningar. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett coachande och handledande arbetssätt. Som person är du lösningsorienterad. Du ser möjligheter och du leder alltid utmaningar och problem mot lösningar. Du har ett alltigenom positivt förhållningssätt.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "ramar & kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord. Du har ett stort engagemang för undervisning och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med ett starkt team av medarbetare och du delar vår pedagogiska syn:https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 30 november 2025.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter
Biträdande rektor Evelina Löfnertz, evelina.lofnertz@amerikanskagymnasiet.se
HR-ansvarig Elin Fagerberg, elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se Ersättning
