Specialpedagog Södra skolan i Kalmar
2025-08-25
Södra skolan i Kalmar är en fristående grundskola för årskurserna F-9 placerad i centrala Kalmar som startade 2006 och ingår i CIS koncern. Vårt fokusområde är EQ och språk som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån.
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Vi vill nu utöka vårat team med specialpedagog mot högstadiet.
Vi söker dig som är har specialpedagogexamen med lärarexamen mot högstadiet, och har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd med goda kunskaper inom NPF.
Vi söker dig som trivs med ett nära samarbete med kollegor och ledning. Du sporras av utveckling, är flexibel och sätter eleven i första rum. Du är lojal ditt uppdrag, är trygg och står för vår värdegrund.
Uppdraget innebär att möta elever i behov av särskilt stöd i och utanför undervisningen, undervisa och handleda.
I uppdraget ingår också att utreda och besluta om åtgärder samt dokumentera. Du följer upp beslutade åtgärder, initiera och håller i möten. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet samt för verksamheten i särskild undervisningsgrupp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning 80 % med start start senast den 1 november 2025.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan till vårt sprudlande team på Södra skolan.
Välkommen med din ansökan till vårt sprudlande team på Södra skolan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@sodraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog Södra skolan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031)
Esplanaden 2 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Rektor
Eva Cegrell eva.cegrell@sodraskolan.se 0480-430770 Jobbnummer
9472890