Specialpedagog Sannerudsskolan F-6 och Dalliden
Kils kommun, Utbildning / Speciallärarjobb / Kil Visa alla speciallärarjobb i Kil
2026-04-28
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Utbildning i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor, Utbildning, innehåller verksamheterna förskola och skola.
Rektorsområde 2 består av Dallidenskolan och Sannerudsskolan. På Dallidenskolan kommer det, från ht -26, att gå c:a 100 elever i åk 2-6. På Sannerudsskolan går det c:a 190 elever i åk F-6. Vårt arbetssätt präglas av ett mycket tätt samarbete mellan elevhälsa och pedagoger och vi har arbetat fram en modell där vi systematiskt analyserar och utvecklar vår undervisning. Vi söker därför en specialpedagog som, genom ett nära samarbete med skolans pedagoger, hittar lösningar på de utmaningar de ställs inför. Vårt elevhälsoarbete bygger på att vi var sjätte vecka träffar varje enskild pedagog för en analys- och utvecklingskonferens. Där beskriver pedagogen sitt undervisningsmål för den kommande perioden samt redogör för sin analys av undervisningen den senaste sexveckorsperioden. Där redogör de även för den specialpedagogiska stöttning de eventuellt är i behov av. Genom detta arbetssätt skapas en tydlig bild av vad i vår undervisning som fungerar bra och vilka delar som behöver utvecklas. Varje torsdag bedrivs kollegial fortbildning utifrån de behov som framkommer på våra analys- och utvecklingskonferenser. Som specialpedagog kommer du att vara en del av dessa möten.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att genomföra pedagogiska kartläggningar, planera åtgärder samt skriva åtgärdsprogram tillsammans med pedagogerna. Du kommer att vara ansvarig för att relevant dokumentation är korrekt och utvärderingsbar. Du kommer att vägleda skolans pedagoger och tillsammans med dem utveckla hållbara lösningar. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, biträdande rektor och rektor. Du kommer att vara en viktig del av våra analys- och utvecklingskonferenser och delta i möten med vårdnadshavare. Tillsammans med övriga elevhälsan är du också med och planerar skolans kollegiala fortbildning.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att vara en del av ett team och vill arbeta nära skolans pedagoger. Kunskaper kring relevant dokumentation är önskvärt. Gedigen pedagogisk erfarenhet från grundskolan efterfrågas. Vi ser att du har en pedagogisk examen eller något som arbetsgivare bedömer som likvärdigAnställningsvillkor
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751), https://www.kil.se/jobb
Box 88 (visa karta
)
665 23 KIL Arbetsplats
Kils kommun, Utbildning Kontakt
Rektor
Aron Åslund aron.aslund@kil.se 0554-19236 Jobbnummer
9878873