Specialpedagog, Förskoleområdet
Falkenbergs kommun, Förskolan / Speciallärarjobb / Falkenberg Visa alla speciallärarjobb i Falkenberg
2026-07-17
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vill du utgöra en viktig pusselbit i förskolans förebyggande och främjande arbetet? Vill du tillsammans med andra kompetenta kollegor vara med och göra skillnad för pedagoger och barn inom förskolan? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Falkenbergs kommuns förskoleverksamhet är indelad i fem områden där varje område har en specialistfunktion inom specialpedagogik. I nuläget är vi 4 specialpedagoger och 5 pedagogistor. Ditt uppdrag är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör personal och andra berörda. Du ingår i områdets ledningsgrupp och arbetar på uppdrag av rektor med att ge stöd och handledning till arbetslag i exempelvis metodutveckling, anpassningar och lärmiljö.
I din roll hos oss kommer du arbeta för att hitta arbetsformer och anpassningar som gynnar barnens utveckling. Du har en helhetsbild av resursbehovet och upprättar kontakter med resurspersoner utanför den egna verksamheten. Du deltar i arbetet med handlingsplaner och ansvarar för att barnärenden dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning. Du håller dig även uppdaterad med ny forskning och ny litteratur inom området.
Du är drivande i utvecklingen av flexibla och tillgängliga lärmiljöer och gör bedömning, kartläggning och uppföljning på organisations-, grupp- och individnivåKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och har flera års erfarenhet av arbete inom förskolan. Erfarenhet av handledning och stöd till pedagoger samt samverkan med vårdnadshavare är meriterande.
Du har ett starkt relationellt förhållningssätt och ser kollegialt lärande som en viktig grund för utveckling och kvalitet i förskolan. Du är initiativtagande, arbetar självständigt och har samtidigt god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Med ett lösningsfokuserat och utvecklingsinriktat arbetssätt bidrar du aktivt till att utveckla förskolans lärmiljöer och arbetssätt utifrån barnens och förskolans behov.
Du har god digital kompetens och är van att använda digitala verktyg och system för dokumentation, uppföljning och återkoppling. Vidare har du en väl utvecklad kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt och professionellt i såväl tal som skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335804 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Förskolan Kontakt
Rektor
Daniel Grangéus daniel.grangeus@falkenberg.se +46346885298 Jobbnummer
10004885