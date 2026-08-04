Frisör Tyresö strand
Waller, Annika / Hälsojobb / Tyresö Visa alla hälsojobb i Tyresö
2026-08-04
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REBECKAS Hair Couture är en personlig och väletablerad salong i Tyresö strand med toppläge och trogen kundkrets.
Vi är idag fyra frisörer och söker nu en till frisör som vill bli en del av vårt team.
Vi arbetar mycket med färg och har stort fokus på teknik, nyanser och hållbara resultat, men har även många klippkunder. Därför söker vi dig som trivs med både färg och klipp och som värdesätter kvalitet i ditt arbete. Hel eller deltids anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
E-post: info@rebeckas.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Waller, Annika
Strandvägen 39 (visa karta
)
135 62 TYRESÖ Arbetsplats
Rebeckas Salong Jobbnummer
10022108