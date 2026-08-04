Erfaren telefonsäljare B2B till Industritorget Göteborg
Industritorget Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-04
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Har du sålt via telefon och vill ta nästa steg?
Har du erfarenhet från låneförmedling, försäkringar, el, telekom eller annan telefonförsäljning? Är du van att arbeta mot höga mål och vill ha en arbetsplats där du får betalt för dina resultat?
Nu bygger vi ett nytt framgångsrikt säljteam i Göteborg och söker erfarna säljare som vill vara med på resan.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig grundlön
Generös provision utan tak
Mållön på +50 000 kr/mån inom tre månader
Moderna lokaler i Göteborg
Coachning och utbildning från erfarna säljledare
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett kontor där man skrattar mycket, jobbar hårt och firar tillsammans med resor och AW
Friskvårdsbidrag och träning på arbetstid – allt för att du ska må braPubliceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som säljare på Industritorget hjälper du företag att öka sin synlighet och skapa fler affärsmöjligheter genom en av Sveriges ledande digitala plattformar för industriföretag.
Du arbetar med telefonen som ditt främsta verktyg och driver hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning.
Har gärna arbetat inom låneförmedling, försäkring, telekom, el eller annan prestationsbaserad försäljning.
Är tävlingsinriktad och motiveras av att göra affärer.
Har hög arbetsmoral och trivs i ett högt tempo.
Vill utvecklas och tjäna riktigt bra med pengar.
Hos oss belönas prestation
Vi letar inte efter den med längst CV – vi söker personer som älskar försäljning, drivs av resultat och vill vara en del av ett vinnande team.
Om du vill arbeta i ett företag där din prestation påverkar din lön och där +50 000 kr i månadslön inom tre månader är ett realistiskt mål, då vill vi höra från dig.
Ansök redan idag – vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-03
E-post: Jobb@industritorget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Account Manager - Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industritorget Sweden AB
(org.nr 556665-8844), https://www.industritorget.se/
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Industritorget Sweden AB Kontakt
Säljchef
Andreas Ericsson Andreas.ericsson@industritorget.se 035-260 32 16 Jobbnummer
10022126