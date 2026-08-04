Myndighetshandläggare för Arbetsmarknadsenheten
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2026-08-04
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Arbetsmarknadsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet
Vill du arbeta i händelsernas centrum med styrning av en av Sveriges största myndigheter? Vi söker nu en handläggare till Arbetsmarknadsenheten med ansvar för regeringens styrning av frågor som rör Arbetsförmedlingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som handläggare ansvarar du för samordning och beredning av ärenden som rör Arbetsförmedlingen. Arbetet omfattar såväl verksamhetsmässig som finansiell styrning, bland annat i arbetet med regleringsbrev, samt uppföljning och analys av myndighetens verksamhet och resultat.
I rollen ingår ansvar för den årliga myndighetsdialogen samt löpande kontakter och dialog med Arbetsförmedlingen. Du bidrar även i enhetens övriga arbete och är en av två myndighetshandläggare med ansvar för Arbetsförmedlingen.
Arbetet ställer höga krav på analysförmåga, struktur och god samarbetsförmåga.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/.Publiceringsdatum2026-08-04Bakgrund
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning
flerårig och aktuell erfarenhet av relevant och kvalificerat utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet, annan statlig myndighet, kommun eller organisation
mycket goda kunskaper att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska frågor
erfarenhet av utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet
erfarenhet av myndighetsstyrning och budgetarbete i Regeringskansliet
relevant erfarenhet av statlig styrning
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i den här rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att planera, organisera, hålla tidsramar och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och arbeta under hög tidspress.
Du har förmåga att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och förmåga att lösa komplicerade problem.
Vidare uttrycker du dig tydligt och väl i tal och skrift, är lyhörd i dialog med andra och kan anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp. Du har också förmåga att argumentera för dina ställningstaganden.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Jasmina Hopstadius. För frågor om rekryteringsprocessen är du också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Kristina Dybeck. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Eva Rod för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10022120