Specialpedagog, Almåsgymnasiet
2025-11-14
Bli en del av Borås Stad!
Välkommen att arbeta i Bildningsstaden Borås, hos oss är varje dag meningsfull. Förutom ett meningsfullt arbete och professionella kollegor erbjuder Borås Stad en rad förmåner och attraktiva arbetsvillkor för att du ska trivas och må bra. Professionell, engagerad och lärande är nyckelord för Borås Stads verksamheter, såväl i mötet med boråsarna som i relation med kollegor.
Almåsgymnasiet erbjuder utbildningar där kreativitet och entreprenörskap formar elevernas framtid. Skolans klimat präglas av gott samarbete mellan olika professioner, som alla sätter elevens lärande och framgång i centrum.
Skolan har ett mycket kompetent och professionellt elevhälsoteam, som tillsammans med lärare och övrig personal jobbar för att ge eleverna de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Vår övertygelse är att alla elever vill och kan nå målen.
Skolans elevhälsoteam består av två kuratorer, två skolsköterskor, två specialpedagoger, samt två studie- och yrkesvägledare. Som elevhälsans förlängda arm och med elevernas bästa i fokus ingår även socialpedagoger och resurspedagoger i skolans organisation.
Mer om skolan hittar du på Almåsgymnasiets hemsida.
Som specialpedagog har du en viktig roll i skolans elevhälsa. Vi tror på tidiga insatser, gemensamt ansvar och ett hälsofrämjande synsätt. Tillsammans med din specialpedagogkollega och övriga professioner bildar du skolans elevhälsoteam och arbetar nära elever, lärare och skolledning. Målsättningen är att alla elever ska få stöd och stimulans för att utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas och nå utbildningens mål. Arbetet är omväxlande, präglas av täta elevkontakter och innefattar många kontaktytor med elever, personal, skolledning och i vissa fall vårdnadshavare.
Du kommer bl.a. att arbeta med följande områden:
Hälsofrämjande och förebyggande arbete för elevernas utveckling, vilket exempelvis innebär stöd, ledning och stimulans av enskilda elever, klasser eller grupper.
Pedagogisk handledning på individ-, grupp- och organisationsnivå, där du bistår med råd och stöd, samt vägleder personal.
Upprättande av specialpedagogiska utredningar och bedömningar; samt upprättande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.
Verksamhetsutveckling, vilket exempelvis innebär att utveckla metoder och förhållningssätt, samt att medverka i planerings- och organisationsfrågor.
Samverkan i form av tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsan, med externa aktörer, samt med pedagoger och övrig personal på skolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Urval och intervjuer sker löpande.Kvalifikationer
Du som söker har en bakgrund som lärare och har specialpedagogexamen. Självständighet och samarbete ska förenas i teamarbete. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på verksamheten och en god förmåga att samarbeta och arbeta i team.
Det är av stor vikt att du är engagerad i ditt arbete och har ett positivt förhållningssätt till eleverna. Du bidrar till att skapa goda lärandemiljöer och förutsättningar för elevernas lärande. Du har även god kännedom om gällande styrdokument, elevers rätt till särskilt stöd och utformande av åtgärdsprogram. Då kommunikation och dokumentation utgör en betydande del av tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.
I arbetet är du strukturerad och kan prioritera samt fullfölja det du åtar dig.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper så som social kompetens, flexibilitet, lyhördhet och samarbetsförmåga.
