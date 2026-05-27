Jobbuppdrag under början av juni - extrajobb!
Är du student, trivs med praktiskt arbete och vill jobba i en mysig växthusmiljö tillsammans med härliga kollegor samtidigt som du tjänar en extra slant inför sommaren? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Vår kund är ett väletablerat familjeföretag som drivits i generationer där kvalitet, omtanke och miljö står i fokus. I deras växthus odlas blommor och växter med stor omsorg till bland annat blomsterbutiker och kyrkogårdar. Nu behöver de extra hjälp med att packa och plocka ordrar inför leveranser under några dagar i juni!
Datum: 8-9 juni samt preliminärt även 10 juni.
4 timmar per dag (fm eller em kan önskas i mån av plats)
Arbetsuppgifter: Orderplock.
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är student på minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är..
Noggrann och effektiv
Trivs med praktiskt och fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och ta instruktioner
Gillar att arbeta i ett högt tempo i en trevlig och familjär miljö
Låter det som något för dig? Skicka en ansökan med en kort presentation om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9931872