Specialpedagog
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Falun Visa alla speciallärarjobb i Falun
2026-06-16
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er).
Västra skolan är en skola för åk 7-9 med ca. 540 elever som är centralt belägen i Falun. Vi har gångavstånd till teater, Dalarnas museum, Stadsbiblioteket och Världsarvet i Falun. Vi på Västra skolan arbetar med visionen att Västra är det självklara valet, för såväl elever som medarbetare! Här tar vi ansvar, är engagerade och har kul på jobbet!
På Västra skolan arbetar vi utifrån en gemensam plattform som innefattar ömsesidig respekt mellan alla på skolan och betonar vikten av trygga och lugna lärmiljöer. Våra verksamhetsmål för skolan är; Trygghet och studiero, motivation till lärande, måluppfyllelse och närvaro. Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna till individuell utveckling och goda studieresultat. Vi kallar detta "Vårt Västra", och nu vill vi att du blir en del av detta.
Västra skolan söker nu en specialpedagog, som har förmåga att leda, engagera och som har ett utvecklingstänk. Du har ett driv och engagemang. Gillar du teamarbete och lösningsfokus så är detta ett arbete för dig!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog vid Västra skolan stöttar du de elever som är i behov av hjälp med planering och struktur i skolans alla ämnen och handleder skolans personal. Som specialpedagog kommer du att ha kontakt med vårdnadshavare och externa aktörer för att planera bra lösningar för skolans elever. Du kommer att ingå i ett team av specialpedagoger/speciallärare samt skolans elevhälsoteam. Du förutsätts att driva specialpedagogiska frågor, göra pedagogiska utredningar/kartläggningar samt ge konsultation och rådgivning till pedagoger och övrig skolpersonal samt ge handledning i användandet av kompensatoriska hjälpmedel/alternativa verktyg och förmedla pedagogiska strategier.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Att du är utbildad specialpedagogDina personliga egenskaper
Som person är du trygg i din roll, har stort lösningsfokus, är flexibel och har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Du har god samarbetsförmåga liksom förmåga att hantera konflikter på ett bra sätt. Dessutom är du bra på att dokumentera, planera och du organiserar arbetet effektivt med hänsyn till alla berörda parter. Du har ett självständigt arbetssätt där du tar eget ansvar och egna initiativ. Vi ser också att du ger förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö i syfte att utveckla elevhälsoarbetet och elevernas måluppfyllelse.
Meriterande kvalifikationer
Relevant arbetslivserfarenhet, t.ex. som specialpedagog eller liknande erfarenhet
Några års erfarenhet av åk 7-9
Att du är väl förtrogen med gällande styrdokument
God digital kompetens
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuellt intervju - medtag legitimation.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Hans Liljenborg hans.liljenborg@falun.se 023-821 34 Jobbnummer
9966923