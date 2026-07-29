Bemanningsassistent hos Särnmark Assistans
Särnmark Assistans Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-07-29
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Din roll
Som bemanningsassistent på Särnmark fyller du en viktig funktion genom ditt arbete med schemaläggning och bemanningsplanering för våra Personliga assistenter. Du säkerställer att rätt personal med rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du arbetar nära våra kunder, medarbetare och kundansvariga med att vikarietillsätta och schemalägga vid frånvaro hos våra kunder. Vi är ett team som består av tre personer och vi är tillgängliga hela veckan och dygnet runt.
Arbetet innebär att du planerar och följer upp bemanningen i verksamheten samt hanterar förändringar som uppstår, exempelvis vid frånvaro eller akuta omplaneringar. Du har löpande kontakt med personal kring scheman och uppdrag och säkerställer att rätt kvalifikationer och behörigheter matchas mot respektive uppdrag. Rollen innefattar även administrativ uppföljning såsom tidrapportering, dokumentation och systemhantering. Kundkontakt kopplat till planering och samordning är en naturlig del av arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av bemanning, schemaläggning eller annan administrativ samordning och som är van att arbeta digitalt i planerings- och personalsystem.
Du arbetar strukturerat och noggrant, trivs i en roll med många kontaktytor och har förmåga att hantera snabba förändringar på ett lugnt och lösningsorienterat sätt. Det är viktigt att du kan prioritera dina arbetsuppgifter själv och vet vad som är mer akut och måste lösas först. Du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
Anställning
Tillsvidareanställning på deltid 70-90% och inleds med 6 månaders provanställning. Tjänsten kan tillsättas på vårt kontor i Malmö alternativt på vår kontor i Stockholm. Rollen innebär vissa resor till våra kontor och kunder runt om i landet. Du tillhör avdelningen People and office, men rapporterar till arbetsledaren för Jour&bemaning.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
213 75 MALMÖ Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
HR Chef
Therese Branevig therese.branevig@sarnmark.se +46850592035 Jobbnummer
10015467