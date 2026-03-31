Specialpedagog
2026-03-31
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Västerängsskolan är Skurups nya moderna F-9-skola med fokus på trygghet, gemenskap och framtidstro. Västerängsskolan består av både vanlig grundskola och anpassad grundskola samt fritidshem.
Här får eleverna möjlighet att gå hela vägen från förskoleklass till årskurs 9 i en inspirerande miljö med nya lokaler, sporthall, gröna utemiljöer och närhet till naturen. Skolan byggs i utkanten av Skurup, intill den stora Ängsparken på cirka 30 000 kvadratmeter. Tanken är att miljön runt skolan ska bidra till trygghet och utevistelse. Själva skolbyggnaden blir drygt 9 000 kvadratmeter stor och delvis uppförd i tre våningar. Dessutom ingår en sporthall på ungefär 2 800 kvadratmeter och fotbollsplaner.
Skolan ska erbjuda en lugn och trygg lärmiljö där varje klass inledningsvis har möjlighet till ett eget hemklassrum och där relationer mellan elever och vuxna står i centrum. Västerängsskolan satsar också på profilinriktningar inom bland annat dans, innebandy och padel - vilket ger eleverna möjlighet att utveckla både kunskap och intressen under skoldagen.
Västerängsskolan är inte bara en ny skola - det är en framtidens skola.
Arbetsuppgifter och uppdrag:
* Leda det specialpedagogiska arbetet och stötta kollegor i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
* Genomföra pedagogiska utredningar och bidra till elevhälsans arbete.
* Undervisa elever i behov av särskilt stöd i åk 4-9, enskilt och i mindre grupper.
* Stötta lärarlag i utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer.
* Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete.
* Handleda personal i pedagogiska och specialpedagogiska frågor.
* Initiera, leda och utvärdera utvecklingsinsatser på grupp- och organisationsnivå.
* Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer när det behövs.
* Du har förmåga att skapa goda relationer, leda grupper och bidra till ett tryggt och inkluderande klassrumsklimat.Kvalifikationer
Kvalifikationer/krav:
* Specialpedagogexamen och lärarlegitimation.
* God kunskap om lärandeprocesser och specialpedagogiska metoder.
* Erfarenhet av arbete och undervisning i grundskola.
* Du arbetar på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet.
Meriterande:
* Erfarenhet från både låg-, mellan- och högstadium som specialpedagog.
* Erfarenhet av undervisning i grundskolan.
* Erfarenhet av handledning och utvecklingsarbete på skolnivå.
Personlighet och värdegrund:
Vi söker vi dig som har ett professionellt och positivt förhållningssätt och som möter elever, kollegor och vårdnadshavare med respekt, värme och tydlighet. Du tror på allas rätt till lärande och delaktighet och ser olikheter som en styrka. Som person är du lyhörd, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad, och du bidrar aktivt till en trygg, kreativ och utvecklande skolmiljö. Du har god självinsikt, tar ansvar för ditt uppdrag och vill ständigt utveckla din profession tillsammans med andra.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen går ut.
Endast sökanden som uppfyller kvalifikationskraven beaktas. Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna felfritt utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen innan tillträdesdagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316208".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1082)
Skurups kommun, Västerängsskolan
Bitr. Rektor
Rosita Alexandersson rosita.alexandersson@skurup.se 0411-536324
