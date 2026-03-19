Specialpedagog
2026-03-19
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu en specialpedagog till område F-3 som består av två skolor:
Södra skolan i tätorten och Slottsbrons skola, cirka 1,5 km söderut. Slottsbrons skola har omkring 80 elever fördelade på fyra klasser samt fritidshem. Södra skolan har cirka 260 elever, anpassad grundskola samt fritidshem. Båda skolorna har närhet till skog och natur och erbjuder en varierad och stimulerande utemiljö.
Skolorna delar ett gemensamt elevhälsoteam och präglas av ett nära och tillitsfullt samarbete mellan professionerna. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på att utveckla tillgängliga och inkluderande lärmiljöer.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas av vårt elevhälsoarbete där vi stärker strukturer, rutiner och arbetssätt för att säkerställa likvärdighet och hög kvalitet i stödet till våra elever. För att ta nästa steg i detta arbete söker vi nu en specialpedagog som vill bidra både operativt och strategiskt i verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du en central del av skolans elevhälsoteam och arbetar i nära samverkan med rektor, biträdande rektor, lärare, pedagoger och elevhälsans övriga professioner. Uppdraget omfattar både löpande specialpedagogiskt arbete och ett tydligt utvecklingsuppdrag.
I rollen ingår bland annat att:
* bidra i och samordna utredningar av elevers behov av särskilt stöd
* medverka i upprättande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram
* handleda och stödja lärare i arbetet med extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer
* delta aktivt i elevhälsoteamets arbete med analys, bedömning och uppföljning
* samverka med vårdnadshavare samt vid behov externa aktörer
* bidra till tydliga och gemensamma rutiner inom elevhälsoarbetet
* stärka kvalitet och likvärdighet i dokumentation och uppföljning

Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen och erfarenhet av arbete som specialpedagog inom skolverksamhet. Du har god kunskap om skollag, läroplaner och Skolverkets styrdokument samt en väl utvecklad förmåga att dokumentera, analysera och följa upp elevers behov av stöd. Du uttrycker dig mycket väl i svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, analytisk och ansvarstagande, med ett utvecklingsinriktat och lösningsfokuserat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga och trivs i tvärprofessionella sammanhang, tar initiativ och bidrar med ett tydligt specialpedagogiskt professionsledarskap. Du har förmåga att se och förstå samband mellan individ, undervisning och organisation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För arbete inom skolverksamhet behöver du, innan anställning, uppvisa utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning. Utdraget beställs kostnadsfritt via polisen.se till din digitala brevlåda eller via post. Vid beställning via post är handläggningstiden cirka en till två veckor.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313804".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
(org.nr 212000-1827)
Rektor
Susanne Marklund susanne.marklund@grums.se 0555-42206
9807527