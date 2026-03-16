Specialpedagog
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.Publiceringsdatum2026-03-16Beskrivning
Forshaga Lärcenter, en mötesplats för alla.
Forshaga lärcenter är en F-9 grundskola med anpassad grundskola och ett fritidshem där vi har personal som är stolta och engagerade. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig delaktiga, ha en god förståelse för sitt uppdrag samt uppleva arbetsglädje.
Vi strävar efter att alla elever ska nå så goda resultat som möjligt. Varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och kunna uppnå goda kunskaper och förmågor att samverka med och känna empati för andra. Forshaga lärcenter F-6 söker nu en specialpedagog. Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete i ett öppet arbetsklimat där du kan bidra med nya idéer, positiva tankar och kreativa lösningar. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för varje enskild elev!Dina arbetsuppgifter
Arbetet som specialpedagog innebär att stödja rektor och handleda pedagoger och arbetslag i deras arbete med elever. Du kommer observera och även delta aktivt i verksamhetens utbildning och undervisning. Arbetet består också av att göra pedagogiska utredningar, specialpedagogiska insatser med elever, medverka i arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar, samt vara drivande i kollegiet för utvecklandet av arbetssätt som gynnar lärandet.
Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam där vi arbetar med främjande och förebyggande insatser med personal för elever. Elevhälsoteamet består av skolsköterska, skolkurator och rektor.
Du ingår i en professionsgrupp med andra specialpedagoger i kommunen.Kvalifikationer
Du har en pedagogisk examen med behörighet som specialpedagog gärna med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Du har förmåga att analysera elevers behov av särskilt stöd på ett övergripande plan, organisation och gruppnivå. Du bidrar till skolans utveckling genom att arbeta systematiskt.
Du är en person som tycker om att samarbeta men som också kan utmana vårt sätt att tänka kring barns behov och pedagogiska metoder
Du har intresse för och kunskap om att arbeta med elever med särskilda behov. Intresse för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och övrig personal krävs samt att du är flexibel och lyhörd. Vi tror på att varje elev har möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Hos oss får du olika förmåner som till exempel flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad var 20:e minut. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av goda exempel. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.
Som nyanställd inom Forshaga kommun får du 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Anställningsvillkor
Detta är ett vikariat under perioden 2026-08-12 till 2026-12-18.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om du erbjuds anställning inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet är du i enlighet med skollagen skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga kommun
(org.nr 212000-1819) Arbetsplats
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sofia Kyrk 054-192438
