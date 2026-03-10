Specialpedagog
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vill du bidra till studenternas lyckosamma studier? Vi förstärker nu vårt studenthälsoteam med en specialpedagog.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd ingår enheten för studentstöd, där verksamheterna studenthälsa, studie- och karriärvägledning samt riktat pedagogiskt stöd finns samlade. Som specialpedagog blir du en del av studenthälsan, som har en tydlig inriktning mot förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med fokus på psykisk ohälsa och specialpedagogiska insatser. Inga sjukvårdande eller behandlande insatser utförs inom verksamheten.
Den huvudsakliga målgruppen för verksamheten är studenter vid Karlstads universitet, både distansstudenter och campusstudenter i Karlstad och Arvika.
Avdelningen för utbildningsstöd omfattar även enheten för utbildningsservice samt enheten för internationalisering och samverkan.Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog arbetar du till största del handledande och utvecklande främst med enskilda studenter och deras behov, men också på grupp- och organisationsnivå med undervisande personal. Arbetet är av förebyggande karaktär och innebär även att höja kunskapen om funktionsnedsättningar i relation till utbildningssituationen och att stärka lärares kompetens i att möta studenter med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
Då antalet studenter som får riktat pedagogiskt stöd ökar, kommer ditt arbete även innebära handledning till lärare kring bemötande och anpassningar för studenter i behov av särskilt stöd.
Dina insatser bidrar till att stärka universitetets hälsofrämjande och förebyggande insatser. Studenthälsan kommer, med dig, att bestå av fem kuratorer och två specialpedagoger. Arbetet sker till stor del självständigt, men även i samarbete med kollegorna vid studenthälsan och ett nära samarbete med riktat pedagogiskt stöd och universitetspedagogiska enheten (UPE).
I arbetet ingår dessutom regelbundna möten med relevanta funktioner inom den egna enheten, avdelningsgemensamma möten och aktiviteter samt uppsökande arbete gentemot lärare, institutioner och andra verksamheter inom universitetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling förväntas du vara närvarande i det dagliga arbetet och aktiv i enhetens gemenskap.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med examen i specialpedagogik.
Erfarenhet av handledning av studenter med NPF-diagnoser, samt erfarenhet av handledning av studenter med dyslexi är särskilt meriterande för anställningen.
Erfarenhet av handledning och specialpedagogiskt stöd till studenter inom högskola/universitet, samt erfarenhet av arbete med att stärka lärares kompetens i att möta studenter med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa är meriterande.
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt god förståelse för målgruppen, dess förutsättningar och behov. Du har lätt att skapa engagemang hos andra och bygga upp ett förtroende. Samtidigt krävs att du arbetar självgående och strukturerad i ditt arbete, samt att du tar egna initiativ. Du uppskattar mötet med studenter och undervisande personal, både individuellt och i grupp och bidrar till enhetens utveckling.
Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift, då du kommer att möta studenter och personal på båda språken.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare på heltid, 100%, med start 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. För anställningen innebär terminsstart en arbetstopp som kan kräva kvälls- och helgarbete. Även vid vissa utbildningstillfällen för studenter krävs kvälls- och helgarbete. Tjänsteresor förekommer.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Ange referensnr: REK2026/68
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
