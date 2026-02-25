Specialpedagog
Avesta kommun, Vuxenutbildningen och integrationsenheten / Speciallärarjobb / Avesta Visa alla speciallärarjobb i Avesta
2026-02-25
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Vuxenutbildningen och integrationsenheten i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Avesta kommun står inför en spännande utvecklings när en helt ny skola för vuxenutbildning öppnar hösten 2026. Corneliusskolan Vuxenutbildningen Avesta blir en skola för dagens och morgondagens vuxenstuderande.
Hos oss kliver du in i en organisation med prestigelös kultur, stark laganda och höga ambitioner. Vi hjälps åt, delar kunskap och tar tillvara på varandras erfarenheter. Arbetet är omväxlande och ibland utmanande - men alltid meningsfullt.
På Vuxenutbildningen Avesta utbildar vi inom:
Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på gymnasial nivå samt distansstudier för vuxna elever.
Vi söker dig som vill bidra med engagemang, driv och utvecklingskraft. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och pedagogisk inriktning från grunden. Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med från start till färdig verksamhet.
Hos oss får du vara med och skapa den bästa skolan för vuxna - en plats där människor får växa, stärka sin kompetens och ta nästa steg i livet. Tillsammans med engagerade kollegor bygger vi en modern vuxenutbildning där kvalitet ochnytänkande gör verklig skillnad för individers framtid och samhällets kompetensförsörjning.
Framtiden formar vi idag.
Och ibland börjar framtiden med en riktigt bra utbildning!
Hos oss kliver du in i en organisation med prestigelös kultur, stark laganda och höga ambitioner. Vi hjälps åt, delar kunskap och tar tillvara på varandras erfarenheter. Arbetet är omväxlande och ibland utmanande - men alltid meningsfullt.
Som specialpedagog hos oss har du en viktig roll i att stötta elevernas lärande och bidra till en trygg, inkluderande och tillgänglig studiemiljö. Du arbetar både förebyggande och med riktade insatser, i nära samarbete med elever, lärare och skolledning.Du genomför pedagogiska kartläggningar och hjälper till att utreda vilket stöd elever kan behöva. Tillsammans med lärarna planerar, följer upp och utvecklar du extra anpassningar. Du fungerar också som ett bollplank och ger handledning kring anpassningar och hur undervisningen kan möta olika behov.En del av ditt arbete är att stötta elever individuellt - till exempel kring studieteknik, struktur och strategier för lärande. Du är också med och utvecklar en lärmiljö som fungerar för alla, både i klassrummet och i digitala miljöer. Allt med målet att våra elever ska trivas, utvecklas och nå sina mål. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308532/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Vuxenutbildningen och integrationsenheten Kontakt
Rektor Vuxenutbildningen
Marie Hjelm marie.hjelm@avesta.se 0226 64 50 77 Jobbnummer
9764077