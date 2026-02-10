Specialpedagog
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan / Speciallärarjobb / Nordanstig Visa alla speciallärarjobb i Nordanstig
2026-02-10
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan i Nordanstig Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Nordanstigs kommun har förskolor i orterna Gnarp, Harmånger, Strömsbruk, Ilsbo, Bergsjö och Hassela.
Vi har en tät samverkan mellan förskolorna och vår ledningsorganisation bestående av rektorer, två specialpedagoger, del av skolpsykologtjänst samt en utvecklingspedagog. Våra två specialpedagoger arbetar med våra olika förskolor tillsammans med respektive rektor och utvecklingspedagog. Vi arbetar för kommunens utveckling i barnhälsofrågor i gemensamma träffar i centralbarnhälsa på ledningsnivå samt samlar representanter från alla förskolor minst tre gånger/termin i pedagogiska ledarträffar där också specialpedagogens kompetens tas tillvara.
Specialpedagogen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Ditt uppdrag
Du arbetar främst förebyggande och främjande i ditt tilldelade förskoleområde med att:
- Stödja och handleda arbetslagen i det specialpedagogiska arbetet
- Bidra i utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer
- Genomföra kartläggningar och observationer
- Arbeta nära rektor i frågor som rör barns utveckling och behov
- Samverka med vårdnadshavare samt externa aktörer vid behov
- Planera och genomför fortbildningsinsatser för pedagoger tillsammans med dina kollegor
Vem söker vi?
- Du är utbildad specialpedagog
- Har god kunskap om barns tidiga utveckling och specialpedagogiska arbetssätt
- Är trygg i att handleda och har erfarenhet av processhandledning
- Har ett lösningsfokuserat, professionellt och lyhört förhållningssätt
- Du har god samarbetsförmåga, men kan också arbeta självständigt
- Då tjänsten innebär att resa mellan förskolor i kommunens tjänstebil så kräver vi att du har körkort
Meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta enligt förskolans läroplan.Övrig information
Personlig lämplighet väger tungt i vår rekrytering av specialpedagog. Våra medarbetare har 2000 kronor i friskvårds bidrag per år. Urval och kontakt kan ske löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Utbildning, Bringstaskolan Kontakt
Anna-Lena Elfgren, Rektor 0652-36739 Jobbnummer
9734096