Specialpedagog
Clockwork elevhälsa finns för huvudmän som behöver stöd i elevhälsoarbetet. Förutom att bemanna och rekrytera personal till elevhälsan kan vi bidra på plats med ett team, likaväl som på distans. Clockwork Elevhälsa leds av en tidigare specialpedagog och skolledare.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! När ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer på; https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Som specialpedagog hos oss arbetar du i nära samverkan med skolledning, lärare och elevhälsa för att främja elevers lärande och utveckling. I uppdraget ingår att genomföra pedagogiska utredningar samt att skriva, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. Du ger handledning och stöd till pedagoger kring extra anpassningar och särskilt stöd, och bidrar med specialpedagogisk kompetens i elevhälsoteamets arbete. Rollen innebär även att arbeta förebyggande och främjande samt att bidra till skolans utvecklingsarbete utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Arbetet sker i enlighet med skollagen och grundskolans styrdokument och riktar sig till elever i årskurs 6-9.Profil
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och känner dig trygg och självständig i din yrkesroll. Du har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att samarbeta med olika professioner.
Vi ser att du:
• Är legitimerad specialpedagog
• Har erfarenhet av att genomföra pedagogiska utredningar
• Har god vana av att skriva och utvärdera åtgärdsprogram
• Är väl insatt i skollagen och grundskolans styrdokument
• Har erfarenhet av arbete i grundskola, gärna åk 6-9
• Är lyhörd, lösningsfokuserad och trygg i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegorÖvrig information
• Start vecka 9 eller enligt överenskommelse
• Heltid
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
