Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Idag går ungefär 250 fantastiska elever på Källan skola med varierad kulturell och social bakgrund, en mångfald som berikar vår vardag. Förtroendefulla relationer och lärande står i fokus när vi tillsammans arbetar för att vara en skola där både elever och vuxna trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig med specialpedagogisk kompetens i F-6 perspektiv.
Uppdraget kräver goda handledarkunskaper och en vana att leda processer med en systematik.
Ditt uppdrag kommer att innefatta:
• Ingå i Källans elevhälsoteam
• Leda och samordna arbetet kring elever med behov av stöd och anpassningar
• Ge handledning och utveckla våra lärmiljöer i samverkan med våra pedagoger
• Ansvara för utredningar av särskilt stödKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med lärarlegitimation.
Du har ett lösningsfokuserat och entusiasmerande förhållningssätt med god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt.
Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslag, skolans elevhälsoteam samt skolledning.
Du tycker om att tänka i nya pedagogiska banor och prestigelöst diskutera fram lösningar tillsammans med övrig personal utifrån elevens behov.
