Specialpedagog
2026-01-08
Välkommen till oss
Som specialpedagog på STFG, så kommer du få ett ansvarsfullt uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad.
Du kommer att ha en central roll i skolans elevhälsoarbete.
Tjänsten vi erbjuder dig:
• Ansvara för pedagogiska utredningar, analys av elevers behov samt upprättande, uppföljning och kvalitetssäkring av åtgärdsprogram.
• Ett nära samarbete med lärare, mentorer, elevhälsoteam och skolledning, där du fungerar som ett professionellt stöd i pedagogiska och organisatoriska frågor.
• Möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt, med fokus på förebyggande och främjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.
• En viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet, där din specialpedagogiska kompetens bidrar till långsiktig skolutveckling.
På STFG värdesätter vi samverkan, ansvarstagande och ett inkluderande förhållningssätt. Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för specialpedagogiska processer och som trivs i en roll där både struktur, analys och relationer är avgörande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig dynamisk arbetsmiljö där du blir en viktig del i att utbilda och vägleda våra elever mot yrket. Hos oss möter du motiverade studerande som valt sin utbildning med sikte på arbetslivet, din roll blir att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas.
Din roll
Du har en gedigen yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet och en god förståelse för elevers olika behov och förutsättningar för lärande. Du är legitimerad lärare och utbildad specialpedagog, och har relevant pedagogisk bakgrund och minst fem års erfarenhet från undervisning.
Du har mycket god pedagogisk kompetens och förmåga att analysera lärmiljöer, skapa struktur samt anpassa arbetssätt och undervisning för att främja elevers utveckling och måluppfyllelse. Du kommunicerar tydligt och engagerande samt handleder både elever och kollegor på ett professionellt sätt.
Du har ett tryggt, relationellt och inkluderande förhållningssätt. Du skapar tillitsfulla relationer och bidrar till en lugn och stödjande lärmiljö, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och stresstålig samt trivs i en komplex och dynamisk verksamhet där flera processer pågår parallellt. Du har god förmåga att prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov.
Du har mycket god samarbetsförmåga och arbetar nära lärare, elevhälsoteam, skolledning och vårdnadshavare. Du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och ett kollegialt lärande.
Du är utvecklingsinriktad och drivs av att förbättra skolans specialpedagogiska arbete. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och vill kontinuerligt utvecklas i din professionella roll.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
