Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet, anpassade gymnasiet och vuxenutbildning.
Vid Arlandagymnasiet studerar ungefär 1300 elever. Vi har 11 gymnasieutbildningar, både nationella och specialutformade, och kan därför erbjuda flera olika utbildningsvägar och individuella valmöjligheter.
Våra årliga utvärderingar visar att elever och personal trivs mycket bra på vår skola. Duktiga lärare och gymnasiets ljusa och luftiga lokaler är bidragande orsaker till detta. Och inte minst det goda klimatet som råder elever emellan.
Skolan är uppdelad i olika skolenheter varav IM och det anpassade gymnasiet utgör en enhet.
Du som specialpedagog kommer att tillhöra arbetslaget på introduktionsprogrammet där dina primära arbetsuppgifter är att stötta lärarna i sitt pedagogiska arbete. Du kommer också att möta och undervisa elever i behov av särskilt stöd och skapa pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram samt följa upp dessa. Utifrån din profession kommer du vara en viktig del på möten så som exempelvis på EHM (elevhälsomöten) och EHT (elevhälsoteamsmöten) samt på resultatuppföljningar tillsammans med ledningen för enheten och verksamhetschef.
Du kommer tillhöra den samlade elevhälsan på skolan där samarbeten över professionsgränserna är viktigt för att komma fram till vilket elevhälsofrämjande arbete som skolan behöver arbeta med för att eleverna ska må ännu bättre hos oss. I den här tjänsten behöver du kunna tänka både enhet och skolan som helhet och bidra med din kompetens.Kvalifikationer
Du behöver ha en avslutad specialpedagogutbildning och en lärarlegitimation. Utöver det är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som specialpedagog i grundskolan senare år och på gymnasiet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att undervisa nyanlända och elever i behov av särskilt stöd.
Du behöver ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd inför lärares pedagogiska funderingar och kunna ge konkreta råd för hur man kan arbeta med en viss elev eller elevgrupp. Det är viktigt att du är bra på att bygga relationer både till elever i behov av stöd och till lärarkollegor. Om du stöter på ett problem så ser vi gärna att du hittar konkreta lösningar som du på ett tydligt och tryggt sätt kan förmedla till kollegor och elever.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter.
