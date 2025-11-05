Specialpedagog
2025-11-05
Central barn- och elevhälsa
Vi söker nu en specialpedagog till vårt förskoleteam!
Hos oss kommer du att ingå i förskoleteamet. Du får regelbunden handledning och kompetensutveckling för att du ska få det stöd och den kunskap du behöver för att lyckas och utvecklas i din yrkesroll. Vi har en arbetsplats med ett teamarbete i framkant, en arbetsplats som genomsyras av en hög känsla av sammanhang och som har goda resultat i medarbetarundersökningar.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Ditt arbete är inriktat på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du utgår ifrån det friska och arbetar lösningsinriktat och relationellt. Tillsammans med rektorer och pedagoger arbetar du för att främja alla barns trygghet, utveckling och lärande. Du ingår i ett team som består av flera olika kompetenser. Vi som jobbar här på den centrala barn-och elevhälsan är specialpedagoger, logoped, socionom, IKT-pedagoger och psykologer. Tillsammans arbetar vi för att alla barn och elever utvecklas i riktning mot de uppsatta målen. Vi driver och utvecklar barn- och elevhälsofrågor i kommunen och verkar för ett salutogent och inkluderande förhållningssätt.
I dina arbetsuppgifter som specialpedagog i förskolan ingår:
• Arbete i förskoleteam för kommunens förskolor
• Handledning till rektorer och pedagoger i förskolan
• Utbildningar och föreläsningar
• Samarbete med andra aktörer som habilitering, socialförvaltning med flera
Din kompetens
Vi söker dig som är specialpedagog med grundutbildning förskollärare samt att du har god kännedom och erfarenhet av att ha arbetat i förskolan. Kunskaper inom barns tal- och språkutveckling är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handledning samt att hålla föreläsningar och utbildningar för att lyfta det hälsofrämjande perspektivet.
Du har god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, vara stabil och ha god självinsikt. Det är också viktigt att du är flexibel för att kunna möta verksamhetens behov av specialpedagogisk kompetens. Du har goda pedagogiska kunskaper och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.Övrig information
Tjänsten kräver att du har B-körkort då resor till och från förskolorna i hela kommunen ingår i arbetet. Du måste kunna köra med manuell växellåda. Anställningen omfattas av registerutdrag. Sökande måste uppvisa registerutdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av intern rörlighet!
Vi erbjuder dig som jobbar hos oss:
• Nära och god kontakt med kollegor
• Fritt och varierat arbete
• En arbetsplats med KASAM och god arbetsmiljö
• Tvärprofessionellt samarbete
• Hälsofrämjande arbete
• Handledning - Kompetensutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Fri tillgång till simhallen
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss
Till exempel får du hjälp att hitta bostad, friskvårdsbidrag, fri tillgång till simhallen med mera.
Som inflyttad i Västervik får du hjälp av Inflyttarservice. De anordnar bland annat mycket uppskattade träffar med roliga teman för nyinflyttade i Västervik.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
Ersättning
