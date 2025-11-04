Specialpedagog
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar.
Som centralt placerad specialpedagog på Elevhälsa och stöd arbetar du med ett hälsofrämjande, förebyggande och inkluderande fokus. Du arbetar tillsammans med rektorer och personal på skolorna för att skapa pedagogisk utveckling ur ett tydligt barn- och helhetsperspektiv för organisation, grupp och enskild elev. Du har lätt för att samarbeta med andra kompetenser inom elevhälsan och är flexibel, driven och engagerad i ditt arbete.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
* Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till rektorer och personal i olika pedagogiska frågor såsom bemötande och metodutveckling.
* Identifiera friskfaktorer, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till att elever stöter på svårigheter i sina lärmiljöer.
* Ha goda kunskaper om olika kartläggningsmaterial och digitala verktyg.
* I samverkan med lärare på enheten genomföra tester, kartläggningar och utredningar.
* Bidra till skolornas utveckling, uppföljning samt utvärdering och handledning.
* Vid behov ha kontakt med olika samverkansparter inom region och kommun.
* Ta fram underlag till chef för elevhälsa / huvudmannen inför beslut om resursfördelning m m.
Lärarutbildning med tillhörande legitimation. Dokumenterad utbildning inom specialpedagogik, i första hand utbildad specialpedagog.
Vi söker dig som har lång erfarenhet av arbete inom skolan och med bred pedagogisk insikt. Du inser vikten av tidiga insatser och har ett stort engagemang för att skapa tillgängliga och utvecklande lärmiljöer för alla elever.
Du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete med barn/elever inom NPF. Meriterande är goda kunskaper inom läs- och skrivutveckling, matematik och flerspråkighet. Du har även goda kunskaper om IKT och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt erfarenhet av handledning och välutvecklad förmåga till samverkan och god kommunikation.
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
