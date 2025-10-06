Specialpedagog
Vill du arbeta i en lugn miljö med få elever och en tydlig pedagogisk vision som prioriterar trivsel och god lärmiljö?
Vi söker dig som:
är utbildad specialpedagog och legitimerad grundskollärare åk 7-9 eller gymnasielärare
behärskar det svenska språket, ordspråk, talesätt, samt förstår vikten av att tolka språket ur olika perspektiv
är flexibel och kan lägga upp strategier för bästa inlärningssätt av kunskaper och färdigheter efter elevers olika förutsättningar
har ett ödmjukt förhållningssätt
har värme och engagemang
trivs att arbeta i team
har förmåga att skapa goda lärmiljöer och bygga goda relationer
tycker att det är viktigt med visuell undervisning
tycker om att reflektera och diskutera kring lärandet
tycker om att arbeta ämnesövergripande
är lösningsinriktad
har goda kunskaper inom de externa insatserna som kan implementeras för elevens skolvardag & mående (habilitering, LSS-insatser och dylikt)
tycker det är riktigt roligt att arbeta med barn och ungdomar!
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med erfarenhet av elever med Asperger syndrom/ASD (Autism Spectrum Disorder).
Som specialpedagog på Ingridskolan kommer du att arbeta med våra elever på både grund- och gymnasieskolan och hjälpa dem nå sociala och kunskapsmässiga mål efter deras olika förutsättningar.
Du kommer utföra sedvanliga arbetsuppgifter så som att göra pedagogiska utredningar, skriva åtgärdsprogram, stötta våra lärare vid utvecklingssamtal och ingå i elevhälsoteamet. Men främst kommer du att arbeta främjande och förebyggande genom att vara mycket ute i klasserna.
Du kommer att leda och driva utvecklingen av våra specialpedagogiska insatser, hjälpa till att planera, genomföra och utvärdera specialundervisningen utifrån de enskilda elevernas behov. Du kan även komma att undervisa enskilda elever eller mindre grupper.
Som specialpedagog kommer du att ha ett mycket nära samarbete med våra lärare och elevassistenter och handleda dem i deras pedagogiska arbete utifrån TEACCH-pedagogiken.
Information om skolan
Ingridskolan är en liten grund- och gymnasieskola främst anpassad för elever med Asperger syndrom (ASD) men är öppen för alla. Skolan är belägen i Bergshamra, Solna.
Skolan arbetar utifrån TEACCH-pedagogiken där varje grupp/klass har en lärare och en till två resursassistenter.
Ingridskolan är en arbetsplats med goda möjligheter till pedagogiska utmaningar och utveckling med syfte att skapa goda lär- och fritidsmiljöer för barn och ungdomar inom ASD (autism spektrum disorder). För att möjliggöra detta får personalen kontinuerlig handledning av en psykolog/pedagog samt fortbildning inom ASD.
Ingridskolan erbjuder en skolmiljö som präglas av lugn och ro där du får stor frihet och tid till att arbeta individuellt med varje elevs olika förutsättningar.
Varmt välkommen att söka tjänsten genom att mejla ditt Cv samt ett personligt brev till rekrytering@ingridskolan.se
Skriv specialpedagog i ämnesraden.
Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Om anställningsvillkoren
Ferietjänst
Tillträde HT 2025
