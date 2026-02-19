Speciallärare till Rösjöskolan
Sollentuna Kommun / Speciallärarjobb / Sollentuna Visa alla speciallärarjobb i Sollentuna
2026-02-19
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Rösjöskolan ligger i Edsberg med närheten till naturreservat och Rösjön. Här går cirka 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder skola och fritids för elever i grundskola, anpassad grundskola och förberedelseklass. Verksamheten har en skolmiljö som skapar alla förutsättningar till rörelse, lärande och hälsa, och våra medarbetare drivs av att göra skillnad och skapa förutsättningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kompensatoriska uppdraget är stort och skolan arbetar aktivt med att skapa både en socialt och kunskapsmässigt främjande verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Vi fortsätter växa och söker nu ytterligare två speciallärare till vårt härliga team på den anpassade grundskolan. Tillsammans med dina kollegor skapar du de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Ditt arbete innebär att planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen i klassen. Du ansvarar för att leda och följa upp undervisningen tillsammans med arbetslaget och deltar aktivt i arbetet mot skolans mål.
I undervisningen använder du både digitala och analoga verktyg på ett genomtänkt sätt för att stärka elevernas delaktighet och utveckling. Arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt, där ditt perspektiv är en viktig pusselbit för att skapa goda lärmiljöer och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Kvalifikationer
Som speciallärare bygger du förtroendefulla relationer med eleverna och ser relationen som en central del av lärandet. Du är självgående, tar initiativ och är kommunikativ, samtidigt som du tryggt driver ditt arbete framåt och kan föra samtal och dialoger på ett inkluderande och strukturerat sätt. För att trivas i rollen behöver du uppskatta samarbete och en verksamhet med puls, och du ser lärande som en process där både elever och vuxna ständigt utvecklas.Kvalifikationer
- Du har lärarlegitimation och är speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta som speciallärare på anpassad grundskola
- Erfarenhet av och kunskap om TAKK, PECS och/eller TBA
- Goda kunskaper om autism och NPF i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF)Så ansöker du
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på plats i Sollentuna kommunhus under torsdag förmiddag 12 mars och fredag eftermiddag 13 mars.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Safia Jaouhari 0739152373 Jobbnummer
9752617