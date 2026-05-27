Strategisk GIS-ansvarig inriktning VA-kartor, Danderyds kommun
2026-05-27
Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1550 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa?
Samhällsutvecklingsförvaltningenhar ansvar för kommunens fastigheter, gator, trafik, natur, vatten och avlopp, avfallshantering med mera. Vi jobbar nära våra medborgares vardag vilket ställer höga krav på kunskap och service. Vi sitter i nyrenoverade lokaler i Danderyds centrum med goda allmänna kommunikationer.
VA-verksamheten tillhör VA- och avfallsavdelningen som är en del avSamhällsutvecklingsförvaltningen. Här arbetar vi med alla typer av VA-frågor i en liten grupp. Att ständigt utvecklas, lära sig nya saker och hjälpa varandra präglar gruppens arbete. Kartverket är centralt för vårt arbete så du får en viktig roll i vårt gäng.
Nu söker vi en ny kollega tlll vårt härliga gäng. Välkommen att bli en del av oss!
Arbetsuppgifter
Som strategisk Kart- mät- och GIS-ansvarig är du en viktig del av VA-verksamheten på tekniska kontoret. Dina främsta uppgifter kommer att vara att ansvara för säkerhetsfrågor kopplat till det digitala kartmaterial VA förfogar över, samt fungera som systemansvarig för VA-verksamhetens kartsystem. I delen som rör säkerhetsansvaret arbetar du med de allt högre krav som ställs på informationssäkerhet. Inom rollen som systemansvarig ingår förvaltning och utveckling av VA-databasen, ansvara för uppgraderingar, driftsättning av nya funktioner och arbetssätt kopplat till VA-Banken. Då vi är en liten grupp på VA som arbetar med många olika typer av frågor kommer du att bidra med din kunskap i många olika sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är Kart- mät- och GIS ingenjör eller har motsvarande adekvat utbildning inom GIS.
* Har kunskap om säkerhetsarbete runt kartverktyg.
* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet om VA-banken eller motsvarande system och/eller erfarenhet från VA-branschen. Erfarenhet av SQL och databashantering är också meriterande samt goda kunskaper i engelska.
Du har ett driv att utveckla och utvecklas, har en pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Vidare bör du vara noggrann, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten med ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (Arbete till en ledande befattning inom kommuner) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Danderyds kommun värdesätter alla medarbetares kompetens oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. Vi arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
182 11 DANDERYD
Danderyds kommun, VA- och avfallsavdelningen
