Speciallärare till Örnässkolan

Örnässkolan är en F-9 skola som ligger centralt placerad i bostadsområdet Örnäset. I vår skola går i dagsläget cirka 500 elever, varav 250 i klasserna 7-9. Inom upptagningsområdet återfinns Furuparkskolan och Tallkronanskolan.
Vår skola präglas av mångfald och vi som arbetar här står upp för en miljö som bygger på trygghet, respekt, tolerans och alla människors lika värde. Vi har via våra förstelärare en medveten satsning på undervisning i svenska, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, utveckling av idrott och hälsa samt inom ämnet matematik. Vi har även ett pågående samverkansprojekt gällande elevers well-being. Inom det projektet sker samverkan med LTU, Sunderbyskolan samt de övriga deltagande länderna Spanien, Lettland och Italien.
Inflytande och jämställdhet är viktiga frågor för oss och något som vi fokuserar extra på i samverkan med våra elever. Detta såväl i lärandesituationer som i vårt väl fungerande elevråd. Kunskaper inom de olika ämnena görs tillgängliga via de digitala plattformar som skolans pedagoger är väl förtrogna med. Digitalisering är ett verktyg som kan såväl förenkla som inspirera till lärande och därför också ett område som vi ständigt strävar efter att utveckla. Detta utan att för den skull göra avkall på den mer traditionella undervisningen. Vi har som målsättning att kunskap och inlärning ska tillgängliggöras med varierande metoder för alla våra elevers bästa, oavsett vilka förutsättningar och förmågor som den enskilda eleven förfogar över.
Vi känner en stolthet över vår moderna idrottshall samt den multiarena som inspirerar elever till vistelse och rörelse utomhus. I närområdet finns dessutom utmärkta möjligheter att befinna sig ute i naturen. Därutöver bedrivs all undervisning i våra egna lokaler, vilket gör att eleverna inte behöver förflytta sig utanför området under sina skoldagar. Lokalerna där undervisningen i bild bedrivs är ändamålsenliga och innefattar, förutom en traditionell skapande miljö för det bildliga uttrycket, möjligheter till drejning och bränning av alster i ugn.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med skolans elevhälsa, rektor och lärare vill vara med och bidra till att alla elever får utvecklas så långt som möjligt. Som speciallärare kommer du arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd från åk 7-9, både enskilt, i mindre undervisningsgrupp samt tillsammans med ordinarie lärare. Som speciallärare ansvarar du även för kartläggning, dokumentation och uppföljning samt samverkan med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och som innehar speciallärarexamen. Du är insatt i skollagen och de styrdokument som reglerar skolan och agerar utifrån dessa i möten med elever, vårdnadshavare och personal.
Vi söker dig som har god förmåga och vilja att sätta dig in i elevers olika behov i undervisningssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är en god ledare, arbetar strukturerat och anpassar dina uppgifter utifrån verksamhetens behov. Du är trygg, har ett analytiskt förhållningssätt och positiv elevsyn. Det är viktigt att du har förmåga att kommunicera i uppdraget, både muntligt och skriftligt, i olika sammanhang. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsform: vikariat med möjlighet till förlängning
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
