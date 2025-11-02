Speciallärare till åk 7-9 Johan Skytteskolan
2025-11-02
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Johan Skytteskolan är en skola med höga förväntningar och goda studie resultat. Vi har sedan flera år ett pågående arbete kring bedömning för lärande, värdegrund och tillgängliga lärmiljöer. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för alla elever att, utifrån ålder och mognad, ta ett ökat ansvar för sina studier och därigenom utvecklas optimalt, både socialt och kunskapsmässigt. En viktig pusselbit i detta
arbete är det gemensamma samarbetet i ämnet och i arbetslaget. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensam fortbildning, workshops och kollegialt
lärande är viktiga delar.
Läs mer på http://grundskola.stockholm
Det är meriterande om du tidigare arbetat med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Din roll
Johan Skytteskolan söker en speciallärare/pedagog med inriktning matematik eller språk, skriv, läsutveckling i åk 7-9. Tjänsten är ett föräldravikariat på 80%, med omgående tillträde.
Hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam som också är ett eget arbetslag och består av olika professioner såsom kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, lärarassistenter samt skolledare. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga speciallärare/pedagoger samt undervisande ämneslärare.
Inom gruppen fördelas ansvar och uppdrag, exempelvis för observationer, dokumentation och uppdrag kring elever med problematisk frånvaro. I tjänsten ingår även att stödja ordinarie lärare i arbetet runt elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du kommer att delta i utvecklingsarbete rörande extra anpassningar och särskilt stöd i syfte att utveckla mer inkluderande lärmiljöer på hela skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning matematik alternativt språk, skriv, läsutveckling. Du ska ha arbetslivserfarenhet och helst ha erfarenhet som speciallärare.
Meriterande erfarenhet/kunskap
Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
God kännedom om leding och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd.
God kännedom om dyskalkyli.
Goda kunskaper och erfarenheter av att genomföra screening, att skriva utredningar och åtgärdsprogram.
Du ska ha kompetens/förmåga att:
Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas.
Bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier och anpassningar är och anpassa undervisningen därefter i samråd med undervisande lärare.
Göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra.
Tillägna dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Se det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Samarbeta och ha en strävan att utvecklas tillsammans.
